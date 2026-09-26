Từ làm sạch dữ liệu đến tích hợp “sổ đỏ” trên VneID

Việc tích hợp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên VNeID đang mở ra hướng đi mới trong quản lý đất đai, khi dữ liệu về quyền sử dụng đất từng bước được chuyển từ những tập hồ sơ, giấy tờ sang môi trường số.

Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Quang Khê, xã An Nông nhận GCNQSDĐ thông qua mã định danh VNeID.

Với Thanh Hóa, việc đưa thông tin “sổ đỏ” lên ứng dụng định danh điện tử, không những làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai, tạo nền tảng để các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh hơn, minh bạch hơn. Xã An Nông là một trong những địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm tích hợp thông tin GCNQSDĐ thông qua mã định danh VNeID. Tại đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp hướng dẫn quy trình, kiểm tra việc kết nối, đồng bộ dữ liệu và triển khai cấp, tích hợp thông tin GCNQSDĐ trên môi trường số. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dân có thêm một phương thức tiếp cận thông tin QSDĐ trên môi trường điện tử. Đây cũng là bước tiến nhằm giảm giấy tờ, giảm thời gian đi lại, chờ đợi và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Hà, ở thôn Quang Khê (xã An Nông) trở thành công dân đầu tiên trên phạm vi toàn quốc nhận GCNQSDĐ thông qua mã định danh VNeID. Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trước khi tích hợp dữ liệu lên VNeID, phải xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, thống nhất; đồng thời rà soát, chuẩn hóa những thông tin còn thiếu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ giữa hồ sơ địa chính và dữ liệu dân cư. Đây cũng là lý do công tác số hóa, làm sạch dữ liệu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông tin về người sử dụng đất, số định danh cá nhân, thửa đất, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng và các thông tin trên GCNQSDĐ phải được đối chiếu, cập nhật và đồng bộ. Chỉ khi dữ liệu có độ chính xác cao, việc xác thực thông tin trên môi trường điện tử mới bảo đảm giá trị và hạn chế phát sinh sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục.

Thực tế thời gian qua, toàn tỉnh đã tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa hồ sơ địa chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia. Theo số liệu theo dõi việc sử dụng phôi GCNQSDĐ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã mua 348.000 phôi; trong đó cấp cho các chi nhánh 290.588 phôi, cấp cho UBND cấp huyện và cấp xã 49.127 phôi. Với đơn giá 8.672 đồng/phôi, tổng số tiền phôi GCNQSDĐ phải chi trả hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều công đoạn của quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai hiện đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Hồ sơ có thể được tiếp nhận trực tuyến, xử lý trên hệ thống, kết quả được ký số và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, ở khâu cuối, GCNQSDĐ vẫn phải in ra giấy, ký trực tiếp, đóng dấu và trả cho người dân theo phương thức truyền thống.

Từ thực tiễn giải quyết hồ sơ, theo bà Đỗ Thị Hồng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa: “Mục tiêu lâu dài không đơn thuần là thay thế một tờ giấy bằng một thông tin hiển thị trên điện thoại. Quan trọng hơn là hình thành hệ thống dữ liệu đất đai có khả năng xác thực, được cập nhật thường xuyên và có thể chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác theo đúng thẩm quyền. Khi đó, thông tin về QSDĐ có thể được khai thác phục vụ giải quyết thủ tục mà không phải yêu cầu người dân nhiều lần cung cấp lại những giấy tờ mà cơ quan Nhà nước đã có dữ liệu. Bắt đầu từ ngày 24/8, cách làm này được áp dụng đồng bộ đối với 22 thủ tục đất đai đặc thù, gồm đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động, tách thửa, hợp thửa, cấp đổi giấy chứng nhận và nhiều thủ tục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh”.

Để tiếp tục hoàn thiện quy trình, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và đơn vị liên quan đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp đồng bộ thông tin GCNQSDĐ lên VNeID, đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ câu chuyện của công dân đầu tiên tại xã An Nông, hành trình đưa “sổ đỏ” lên VNeID đang chuyển từ một mô hình thí điểm thành yêu cầu đặt ra đối với tiến trình hiện đại hóa quản lý đất đai. Phía sau thao tác tra cứu thông tin trên điện thoại là cả quá trình làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa hồ sơ, kết nối các hệ thống và bảo đảm tính chính xác của từng thông tin. Khi những phần việc này được thực hiện đồng bộ, dữ liệu đất đai sẽ không chỉ phục vụ quản lý Nhà nước mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm giấy tờ, giảm thời gian và từng bước hình thành một nền hành chính đất đai minh bạch, hiện đại.

Bài và ảnh: Lê Hợi