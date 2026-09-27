Văn hóa giao thông nhìn từ ứng dụng camera Al

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước chuyển căn bản trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Từ thiết bị giám sát (AI) đang từng bước trở thành “bộ não số” giúp điều hành giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) giám sát giao thông qua hệ thống camera tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Hạc Thành.

Al - công cụ hỗ trợ giám sát giao thông

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì 160 thiết bị camera giám sát giao thông, trong đó camera Al là 86. Thiết bị camera Al được lắp đặt, vận hành liên tục 24/7; tập trung tại những tuyến đường có nút giao, khu vực ngã ba, ngã tư nội thành TP Thanh Hóa (cũ). Dữ liệu ghi nhận từ thiết bị sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành của Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) để phục vụ công tác giám sát, xác minh và xử lý theo quy định. Tại đây, phần mềm ứng dụng AI tiếp tục phân tích, nhận diện hành vi, trích xuất ảnh hoặc clip liên quan và tự động truy xuất thông tin chủ sở hữu phương tiện để ra quyết định xử phạt “nguội”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua camera Al, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã phát hiện, ra thông báo quyết định xử phạt hơn 3.700 trường hợp vi phạm quy định về trật tự giao thông với các lỗi như: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không thắt dây an toàn, vi phạm vạch kẻ đường, sử dụng điện thoại khi đang lái xe, người điều khiển mô tô, xe gắn máy sử dụng ô dù, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều...

Trung tá Dương Thanh Hà, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT cho biết: Việc xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát giao thông tại Thanh Hóa được triển khai từ năm 2022 nhưng ứng dụng qua camera Al thì mới bắt đầu từ năm 2025. Sau hơn 1 năm ứng dụng thiết bị này cho thấy đóng góp lớn nhất trong việc xây dựng văn hóa giao thông chính là tính minh bạch.

“Với dữ liệu trích xuất từ camera Al ghi lại chi tiết từng khoảnh khắc: thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và biển số xe với độ chính xác cao. Khi người tham gia giao thông nhận được thông báo phạt nguội đính kèm hình ảnh rõ ràng, tâm lý nhờ vả, “xin xỏ” dần thay thế bằng sự chấp hành nghiêm túc”, Trung tá Dương Thanh Hà khẳng định.

Nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Tại ngã tư Bưu điện, nút giao cắt Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú (phường Hạc Thành), một trong những vị trí đang duy trì camera AI giám sát giao thông kể từ sau khi lắp đặt thiết bị, ý thức tuân thủ quy định trật tự ATGT của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt. Không còn tình trạng phương tiện ô tô, mô tô chen lấn, cố tình vượt đèn tín hiệu, đi lấn sang làn đường ngược chiều...

Không chỉ tại ngã tư Bưu điện, sau khi lắp đặt hệ thống camera giám sát Al, tại các tuyến đường trục chính nội thành TP Thanh Hóa (cũ), như: ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh - Bà Triệu, Đội Cung - Dương Đình Nghệ,... việc chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ của người tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Anh Nguyễn Khắc Nam, lái xe taxi chia sẻ: “Ban đầu, tôi thắt dây an toàn vì sợ bị phạt nguội. Thế nhưng dần dần, việc thắt dây an toàn mỗi khi lên xe đã trở thành một phản xạ. Việc làm nhỏ này vừa bảo đảm an toàn cho bản thân và văn minh cho cả cộng đồng”.

Tương tự, anh Mai Văn Huân, ở phường Hạc Thành cho biết: "Là một người lái xe, tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn phường đã có hệ thống camera giám sát giao thông bằng công nghệ AI. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tôi cũng tuyên truyền cho người thân trong gia đình, đồng nghiệp chú ý tuân thủ không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường, làn đường của mình và tham gia giao thông văn minh, lịch sự, an toàn”.

Hiện nay, Công an tỉnh đang rà soát, dự kiến tiếp tục lắp đặt camera Al tại các tuyến quốc lộ, nút giao lớn và khu vực trung tâm đô thị trong thời gian tới. Qua đó, từng bước tăng hiệu quả điều hành giao thông, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Bài và ảnh: Khánh Huyền