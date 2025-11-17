Phản biện Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2026-2030

Sáng 17/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên Hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện dự thảo “Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Chủ tịch Liên hiệp Hội Nguyễn Văn Phát phát biểu tại hội thảo.

Căn cứ vào dự thảo Đề án và các tài liệu có liên quan được Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi đến, ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia, Liên Hiệp hội đã xây dựng thành báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện Dự thảo Nghị quyết ban hành Đề án.

Các đại biểu dự hội thảo.

Báo cáo nêu rõ, dự thảo Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; kế thừa được nội dung, giải pháp, kinh nghiệm giai đoạn 2021-2025, số liệu khảo sát được cập nhật rõ ràng, cụ thể làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Đề án đã đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho việc phát triển, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Tổng thư ký Liên Hiệp hội Phạm Kim Tân trình bày báo cáo nghiên cứu phục vụ phản biện.

Dự thảo đã có ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã có văn bản tiếp thu, giải trình.

Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Đề án. Nhiều ý kiến tập trung phân tích tính hợp lý của bố cục, mục tiêu và nhóm giải pháp. Hội đồng phản biện đề nghị điều chỉnh tên Đề án theo hướng ngắn gọn, khoa học hơn.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đồng thời, các ý kiến cho rằng: Báo cáo cần rà soát căn cứ pháp lý, loại bỏ văn bản không liên quan trực tiếp và bổ sung các chính sách mới; đồng thời hệ thống hóa lại phần đánh giá thực trạng để tránh trùng lặp.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Bên cạnh đó, về quan điểm và mục tiêu phát triển HTX giai đoạn 2026-2030 cần phải dựa trên ba trụ cột: Đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển theo chuỗi giá trị, tăng tính liên kết với doanh nghiệp; nâng cao năng lực nội tại của HTX và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc lớn về đất đai, tín dụng và tạo môi trường thuận lợi để HTX mở rộng quy mô, thu hút thành viên và nguồn lực xã hội.

Ngoài ra, cần bổ sung thêm phần nhiệm vụ và giải pháp về cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp và làm rõ khả năng cân đối ngân sách, xây dựng phụ lục dự kiến kết quả thụ hưởng từng chính sách, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từng địa phương khác để đề xuất mức hỗ trợ phù hợp.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Đề án chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trần Hằng