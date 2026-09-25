Pakistan ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chính phủ và nhân dân Islamabad đối với chủ quyền, độc lập chính trị, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon trong cuộc hội đàm trực tiếp với Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam bên lề Kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ.

Tại cuộc gặp mang tính chiến lược ngày 24/9, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau điểm lại tình hình phát triển quan hệ song phương, đồng thời trao đổi sâu rộng về các biến động địa chính trị cùng những thách thức an ninh mới nhất đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và các vùng lân cận.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy hòa bình, nhấn mạnh các bên liên quan cần lập tức chấm dứt mọi hành động quân sự, tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận ngừng bắn hiện hành, đồng thời đề nghị Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon và thực thi đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bên cạnh các vấn đề an ninh khu vực cấp bách, hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương toàn diện thông qua việc tăng cường các chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy trao đổi thương mại, thu hút đầu tư, củng cố quan hệ quốc phòng an ninh và mở rộng liên kết giữa các cơ quan chức năng hai nước, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc cũng như trên các diễn đàn đa phương quốc tế khác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã có cuộc gặp và làm việc riêng với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Về phần mình, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh Antonio Guterres đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và đánh giá rất cao vai trò tích cực của Pakistan trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như những đóng góp quan trọng, hiệu quả của quốc gia Nam Á này cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên toàn cầu.

Hai bên cũng đã trao đổi chi tiết quan điểm về các diễn biến mới tại Trung Đông, đồng thời thảo luận những giải pháp thiết thực nhằm ứng phó với tình trạng bài Hồi giáo đang có chiều hướng gia tăng.

Thanh Giang