Lãnh đạo Ukraine - NATO thảo luận cung cấp tên lửa Patriot cho Kyiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông đã thảo luận với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte về việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Kiev bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo ông Zelensky, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thủ đô Kyiv hứng chịu “3 đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo” của Nga. Ông cho biết đã thông báo với Tổng Thư ký NATO về các cuộc tập kích trong đêm.

Ukraine hiện có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời đang tìm kiếm giải pháp đối phó với các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực và đã đạt có “những kết quả tốt”. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, đối với tên lửa đạn đạo, hiện lựa chọn hiệu quả duy nhất là tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí Ukraine cần gần như mỗi ngày. Ông cho hay hai bên cũng thảo luận về nhu cầu tên lửa Patriot của Ukraine và cách Kyiv có thể bảo đảm một “gói hỗ trợ mùa Đông”.

Về phần mình, ông Rutte viết trên mạng xã hội X rằng trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine và tìm cách gây sức ép để các nước đồng minh giảm hỗ trợ, NATO sẽ “giữ bình tĩnh, tiếp tục nâng cao năng lực và tiếp tục hỗ trợ Ukraine”.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Ukraine ở Mỹ ngày 24/9, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đạt một thỏa thuận “rất quan trọng” về một lô tên lửa sắp được cung cấp cho các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Ông không tiết lộ quốc gia cung cấp, thời điểm chuyển giao hoặc số lượng tên lửa Ukraine sẽ nhận được.

Theo các thông tin được nêu trong cuộc gặp, Mỹ đã sẵn sàng phê duyệt việc chuyển giao 10 tên lửa đánh chặn Patriot từ Đức cho Ukraine, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/9 thông báo phê duyệt khả năng bán cho Ukraine số thiết bị phòng không trị giá 2,7 tỷ USD.

Ông Zelensky tới New York vào cuối ngày 21/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9 và tiến hành một số cuộc gặp song phương. Ngày 24/9, ông gặp lãnh đạo hơn 30 tập đoàn lớn của Mỹ và các thành viên Nhóm Tư vấn Kinh tế tại New York.

Thanh Vân