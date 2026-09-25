Anh chi kỷ lục 45 tỷ USD cho công nghiệp quốc phòng

Chi tiêu trực tiếp của Bộ Quốc phòng Anh cho ngành công nghiệp và thương mại trong nước đã tăng 3,2%, lên mức kỷ lục 34,1 tỷ bảng Anh (45 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu năm 2013-2014.

Theo số liệu được Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 24/9, khoản chi trên tăng khoảng 1,1 tỷ bảng Anh so với tài khóa trước. Chính phủ Anh cho biết mức đầu tư gia tăng nhằm củng cố năng lực sản xuất trong nước và chuỗi cung ứng quốc phòng, đồng thời tạo thêm việc làm và thúc đẩy hoạt động kinh tế tại các địa phương.

Chi tiêu trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cũng tăng 100 triệu bảng, lên 1,3 tỷ bảng Anh. Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc tăng đầu tư cho nhóm doanh nghiệp này nhằm mở rộng sự tham gia của các công ty quy mô nhỏ vào chuỗi cung ứng quốc phòng.

Xét theo khu vực, Bắc Ireland ghi nhận mức tăng chi tiêu quốc phòng cao nhất, 63%, tiếp đến là khu vực phía Đông nước Anh với 24,7% và East Midlands với 21%. Bộ Quốc phòng Anh cho biết mức tăng tại Bắc Ireland một phần liên quan việc phân bổ lại dữ liệu địa điểm đối với các hợp đồng đóng 3 tàu hỗ trợ hậu cần cho Hạm đội Phụ trợ Hoàng gia.

Chi tiêu cho lĩnh vực điện tử cũng tăng 33%, trong bối cảnh Anh đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống và công nghệ phục vụ quốc phòng.

Theo số liệu việc làm mới nhất, hoạt động chi tiêu quốc phòng của Anh đã hỗ trợ khoảng 274.000 việc làm trong tài khóa 2024-2025, tăng 26.000 việc làm so với năm trước. Đây là số liệu việc làm của tài khóa 2024-2025, trong khi mức chi 34,1 tỷ bảng Anh được tính cho tài khóa 2025-2026. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng, một ngành công nghiệp quốc phòng trong nước có năng lực là yếu tố quan trọng đối với khả năng phòng thủ của nước này. Chính phủ Anh đang gắn việc tăng đầu tư quốc phòng với mục tiêu phát triển việc làm, kỹ năng và năng lực sản xuất trong nước.

Theo Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng được công bố hồi tháng 6, Anh cam kết dành 298 tỷ bảng Anh cho quốc phòng trong 4 năm tới.

Thu Uyên