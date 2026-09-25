Google chuẩn bị thử nghiệm chip AI trong không gian

Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) vừa chính thức tuyên bố sẽ triển khai phóng một vệ tinh mẫu thử nghiệm vào quỹ đạo, bước đi mới trong dự án Suncatcher nhằm nghiên cứu khả năng phát triển hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian.

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Theo kế hoạch, vệ tinh nguyên mẫu mang các bộ xử lý Tensor (TPU) của Google sẽ được đưa lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp trong chuyến phóng Transporter-18 của SpaceX, với sự hợp tác của công ty vệ tinh Planet Labs.

Nhiệm vụ đầu tiên của Suncatcher chủ yếu nhằm thu thập dữ liệu trên quỹ đạo, kiểm chứng thiết kế và xác định những điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, thay vì trình diễn một trung tâm dữ liệu AI hoàn chỉnh trong không gian. Google dự kiến đưa 2 vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027 để thử nghiệm liên kết laser băng thông cao, công nghệ cần thiết để kết nối các cụm điện toán trong tương lai.

Google tuyên bố: “Trong tương lai, không gian có thể là nơi tốt nhất để mở rộng quy mô máy tính AI.” Tuy nhiên, công ty cũng đưa ra một lưu ý cảnh báo, vẫn còn những thách thức kỹ thuật đáng kể, chẳng hạn như việc quản lý nhiệt, đảm bảo băng thông truyền thông về mặt đất và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống khi hoạt động liên tục trên quỹ đạo.

Google trước đó đã thử nghiệm TPU trong khi vận hành các tác vụ AI tại một cơ sở của Đại học California, Davis. Tuy nhiên, hãng này cho rằng thử nghiệm trực tiếp trên quỹ đạo là cần thiết để đánh giá khả năng hoạt động của phần cứng trong môi trường thực tế.

Ý tưởng đưa hạ tầng điện toán AI lên không gian đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh nhu cầu năng lượng cho AI ngày càng lớn. Các hệ thống trên quỹ đạo có thể tận dụng nguồn năng lượng Mặt Trời gần như liên tục, qua đó giảm một số hạn chế về nguồn điện trên mặt đất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định mô hình này vẫn còn nhiều năm mới có thể đạt khả năng thương mại, do chi phí phóng cao, những thách thức kỹ thuật và hạn chế về năng lực sản xuất vệ tinh.

Thanh Giang