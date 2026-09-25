UAE đình chỉ tất cả các chuyến bay của Iran

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đình chỉ tất cả các chuyến bay do các hãng hàng không Iran khai thác đến và đi từ UAE, trong bối cảnh nước này thực hiện các biện pháp liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran.

Theo tuyên bố của Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA), quyết định có hiệu lực từ ngày 24/9 và được áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở lệnh cấm của Mỹ đối với các hãng hàng không Iran sử dụng sân bay tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Được biết, một chuyến bay của Iran Airtour từ Tehran đến Dubai đã bị hủy ngay trước giờ khởi hành sáng 24/9, sau khi hành khách đã được cấp vé. UAE là điểm đến quan trọng của các hãng hàng không Iran, với nhiều chuyến bay giữa hai nước mỗi ngày.

Động thái của UAE được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành hàng không Iran. Theo The National, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ hàng không quốc tế có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không Iran.

Cùng với việc đình chỉ các chuyến bay, UAE cũng đã áp dụng biện pháp hạn chế đối với hoạt động tài chính của Ngân hàng Melli Iran. Ngân hàng Trung ương UAE ngày 23/9 thông báo cấm các chi nhánh của Bank Melli Iran tại UAE thực hiện các giao dịch tài chính đến và đi từ Iran, bao gồm tài trợ thương mại và chuyển tiền. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra sau các cuộc kiểm tra cho thấy ngân hàng không tuân thủ các quy định của UAE về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí.

Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE cho biết sẽ tiếp tục cập nhật cho các cơ quan liên quan và người dân về những diễn biến mới, trong khi chờ hoạt động hàng không giữa UAE và Iran được nối lại bình thường.

Iran cho hay, hiện nước này đang tiến hành các cuộc trao đổi ngoại giao và hàng không với UAE nhằm tháo gỡ các hạn chế và khôi phục hoạt động bay.

Thu Uyên