Tổng thống Iran: Sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận sức ép

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không đầu hàng trước sức ép của Mỹ, song cho biết nước này vẫn sẵn sàng đối thoại và đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó một ngày thể hiện “tâm lý bắt nạt”, đồng thời khẳng định người dân Iran sẽ không khuất phục trước sức ép.

Ông Pezeshkian bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Trump rằng Mỹ có thể “hủy diệt” Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh các biện pháp gây sức ép sẽ chỉ củng cố quyết tâm của Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng giải quyết căng thẳng với Mỹ thông qua đối thoại, ngoại giao và đàm phán, nhưng không chấp nhận các cuộc thương lượng dựa trên sức ép hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Liên quan eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, ông Pezeshkian cho rằng không thể để các nước được hưởng lợi từ tuyến đường này trong khi Iran bị hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển. Ông cảnh báo việc duy trì sự hiện diện của các lực lượng mà Tehran coi là thù địch và mở rộng xung đột sẽ không mang lại hòa bình.

Phát biểu của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng hai bên vẫn còn nhiều khác biệt về cách thức chấm dứt xung đột, song tiến trình ngoại giao cần tiếp tục. Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với các đề xuất hòa bình của Iran, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể sử dụng các biện pháp mạnh hơn nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Vân Bình