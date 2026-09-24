OpenAI và Anthropic cảnh báo về tương lai của AI

Sam Altman và Dario Amodei, Giám đốc điều hành OpenAI và Anthropic - hai công ty trí tuệ nhân tạo (AI) lớn hàng đầu thế giới, vừa có các phiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề an toàn AI.

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Ông Sam Altman cho biết: “Chúng ta đang đứng trước một lựa chọn. AI có thể mở ra một cuộc phục hưng mới về sáng tạo và khám phá, hoặc trở thành một cuộc cách mạng công nghiệp mới, kéo theo những biến động và xáo trộn”.

Ông Altman nhấn mạnh những lợi ích của AI đối với năng suất, nhưng đồng thời cảnh báo công nghệ này có thể bị lạm dụng. CEO OpenAI kêu gọi các chính phủ phối hợp xây dựng một tương lai trong đó AI được định hướng bởi các thể chế dân chủ, thay vì để người dân có cảm giác công nghệ là thứ “được áp đặt lên họ”.

Trong khi đó, ông Dario Amodei tham dự phiên họp qua hình thức trực tuyến và nhắc lại nhiều quan điểm từng được đưa ra trong bài viết ngày 12/9, trong đó kêu gọi tăng cường hợp tác và giám sát AI trên phạm vi toàn cầu. CEO Anthropic đề xuất một loạt thỏa thuận quốc tế, trong đó có việc cấm sử dụng AI để phát triển vũ khí sinh học, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm định những mô hình AI mới.

Hai nhà lãnh đạo phát biểu trong bối cảnh các công ty của họ ngày càng chịu sự giám sát chặt chẽ về mức độ an toàn của các sản phẩm AI. Lo ngại của công chúng gia tăng sau khi các nhà nghiên cứu của Anthropic hồi đầu tháng cảnh báo công nghệ này có thể đe dọa sự tồn tại của nhân loại trong vòng một thập kỷ. Kể từ đó, nhiều lãnh đạo trong ngành AI đã kêu gọi thận trọng hơn trong việc phát triển công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm xây dựng các tiêu chuẩn an toàn cho AI.

Mặc dù, đề cập đến những lo ngại về nguy cơ AI đe dọa sự tồn vong của nhân loại, song ông Altman cũng trấn an rằng không nên rơi vào tâm lý “bi quan cực đoan” về AI. Thay vào đó, ông cho rằng cần tìm kiếm một “con đường trung dung” trong tranh luận về an toàn AI, dựa trên 3 nguyên tắc: các hệ thống AI phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người; AI phải mang lại lợi ích cho con người, từ hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh nhân đến giúp các doanh nhân phát triển hoạt động kinh doanh; và công nghệ này phải “trao thêm quyền năng cho từng cá nhân”.

Thúy Hà