Có nên chi gần 4 triệu đồng cho ống kính chỉ dùng với Find X9 Pro? Câu trả lời nằm ở nhu cầu sử dụng thực tế

Ống kính rời cho smartphone không còn là ý tưởng lạ, nhưng một phụ kiện gần 4 triệu đồng chỉ dùng với OPPO Find X9 Pro chắc chắn khiến nhiều người phải cân nhắc. Nếu bạn đang phân vân giữa việc đầu tư để chụp tele tốt hơn hay giữ nguyên camera sẵn có của máy, câu trả lời nằm ở nhu cầu sử dụng thực tế hơn là cảm giác mới lạ.

Gần 4 triệu đồng, bạn đang mua thêm điều gì?

Điểm khác biệt của phụ kiện này không nằm ở việc “biến điện thoại thành máy ảnh chuyên nghiệp”, mà ở khả năng mở rộng chụp tele theo cách khó có trên smartphone thông thường. Theo thông tin sản phẩm, ống kính tương thích riêng với OPPO Find X9 Pro, có tiêu cự 230 mm, khẩu độ f/2.1 và khai thác cảm biến 200 MP trên máy để phục vụ các tình huống chụp xa.

Nói cách khác, khoản tiền gần 4 triệu đồng chủ yếu đổi lấy một trải nghiệm rất cụ thể: đưa chủ thể ở xa lại gần hơn khi chụp sân khấu, concert, sự kiện, kiến trúc hoặc chân dung từ khoảng cách lớn. Với người thường xuyên dùng đúng kịch bản này, giá trị của phụ kiện sẽ dễ thấy hơn nhiều so với người chỉ chụp đời thường.

Ống kính rời cho Find X9 Pro hướng rõ đến nhu cầu chụp tele ở khoảng cách xa.

Điểm đáng tiền: tele thật sự là nhu cầu khó thay thế

Nếu bạn từng chụp concert hoặc chụp người thân từ xa, hạn chế lớn nhất của điện thoại thường là mất chi tiết khi cần zoom sâu. Đây là lý do phụ kiện tele rời trở nên hấp dẫn: nó phục vụ một nhu cầu rất cụ thể mà người dùng camera phone cao cấp vẫn thường than phiền.

Trong trường hợp đó, Ống kính OPPO Hasselblad có giá trị hơn một món phụ kiện “cho vui”. Nó phù hợp với người đã chọn Find X9 Pro vì camera và muốn khai thác tối đa lợi thế tele, thay vì chỉ dùng zoom số hay cắt ảnh sau khi chụp.

Ngoài ra, đây cũng là phương án nhẹ nhàng hơn so với việc mang theo máy ảnh Sony trong những buổi đi chơi, đi concert hay du lịch ngắn ngày, nhất là với người muốn ưu tiên sự gọn gàng nhưng vẫn cần khung hình cận chủ thể.

Điểm cần cân nhắc: phụ kiện này không dành cho số đông

Vấn đề lớn nhất là tính tương thích quá hẹp. Đây không phải món đồ có thể dùng chung cho nhiều đời máy hoặc dễ chuyển sang hệ khác khi bạn đổi điện thoại. Nếu sau này không còn dùng Find X9 Pro, giá trị sử dụng của phụ kiện cũng giảm mạnh.

Chi phí thực tế vì thế không chỉ là giá mua ban đầu. Bạn còn đang chấp nhận gắn bó lâu hơn với một mẫu máy duy nhất. Với người hay đổi điện thoại mỗi năm hoặc thích sự linh hoạt, đây là khoản đầu tư khá kén người dùng.

Bên cạnh đó, trải nghiệm chụp bằng phụ kiện gắn ngoài luôn đòi hỏi thêm thao tác lắp ráp và mang theo. Điều này thú vị với người mê ảnh, nhưng có thể thành bất tiện với người chỉ muốn mở máy lên và chụp ngay.

Phụ kiện cần thao tác gắn lắp, phù hợp hơn với người sẵn sàng đầu tư thêm cho trải nghiệm chụp ảnh.

Vậy ai nên mua, ai nên bỏ qua?

Nếu bạn đã sở hữu Find X9 Pro, thường xuyên chụp xa, đi concert, thích săn ảnh đường phố hoặc muốn có góc tele rõ ràng hơn trên điện thoại, mức chi gần 4 triệu đồng có thể hợp lý. Giá trị của món phụ kiện này nằm ở tần suất dùng: dùng càng đúng nhu cầu, khoản đầu tư càng dễ thuyết phục.

Ngược lại, nếu bạn chỉ thỉnh thoảng zoom cho vui, chủ yếu chụp bạn bè, món ăn, phong cảnh gần hoặc chưa chắc sẽ gắn bó lâu với Find X9 Pro, đây chưa phải khoản chi cần ưu tiên. Số tiền đó có thể phù hợp hơn cho phụ kiện thiết thực hằng ngày hoặc để dành cho lần nâng cấp thiết bị sau.

Khi được dùng đúng nhu cầu, giải pháp tele rời mang lại khác biệt rõ hơn trong các cảnh chụp xa.

Chốt lại: nên mua nếu bạn thật sự sống cùng nhu cầu tele

Ống kính này không phải món phụ kiện dành cho tất cả người dùng Find X9 Pro. Nhưng với nhóm thường xuyên chụp xa và muốn kéo chủ thể lại gần theo cách rõ ràng hơn camera mặc định, gần 4 triệu đồng là mức chi có thể hiểu được. Còn nếu bạn cần sự đa dụng, tiện mang theo và ít phụ thuộc vào một thiết bị duy nhất, bỏ qua sẽ là quyết định hợp lý hơn.

Tại Thế Giới Di Động, Ống kính OPPO Hasselblad đang được bán kèm ốp lưng từ tính siêu bền, hỗ trợ bảo hành chính hãng và giao nhanh 1 giờ ở khu vực đáp ứng dịch vụ. Đây là điểm cộng đáng chú ý với người đã xác định mua để dùng lâu cùng Find X9 Pro, vì vừa có bộ phụ kiện đồng bộ vừa yên tâm hơn về chính sách hậu mãi.