Ông Zelensky nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Yevhenii Khmara giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục có những diễn biến phức tạp liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Khmara cam kết nỗ lực hết sức để bảo vệ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: CCTV.

Theo Hãng thông tấn Qatar (QNA), có 312 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và 2 nghị sĩ phản đối việc bổ nhiệm ông Khmara tại phiên họp Quốc hội Ukraine ngày 19/8.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Khmara cam kết nỗ lực hết sức để bảo vệ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Sau khi Quốc hội thông qua, Tổng thống Zelensky hoan nghênh quyết định này. Trong một bài phát biểu qua video đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của tân Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Yevhenii Khmara: “Nhiệm vụ quan trọng nhất mà tôi giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong hoàn cảnh hiện nay là tổ chức một cách hiệu quả hệ thống quốc phòng, hệ thống sản xuất và mua sắm cũng như hệ thống cung ứng cho quân đội”.

Bên cạnh đó, ông Zelensky còn kỳ vọng cùng với các nhà sản xuất vũ khí Ukraine, Bộ Quốc phòng sẽ tạo ra năng lực lớn hơn để bảo vệ không phận Ukraine và cùng với các đối tác tăng cường năng lực cho cả các chiến dịch phòng thủ lẫn tiến công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của tân Bộ trưởng Quốc phòng Khmara. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cử ông Khmara vào vị trí này sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm hồi tháng 7. Việc lựa chọn ông Khmara, một nhân vật có kinh nghiệm trong lực lượng đặc nhiệm, được xem là một phần trong nỗ lực của ông Zelensky nhằm ổn định bộ máy quốc phòng.

Ông Khmara trước đó từng giữ chức quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và được giao nhiệm vụ quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ ngày 20/7.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.