Thủ tướng Anh công bố chương trình cải cách kinh tế - xã hội mới

Ngày 29/9, Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết đưa đất nước sang “con đường mới” với chương trình cải cách xã hội quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh cần thay đổi căn bản định hướng phát triển sau nhiều thập kỷ.

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Đây là phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Burnham tại hội nghị toàn quốc trên cương vị Thủ tướng kiêm lãnh đạo Công đảng kể từ khi kế nhiệm ông Keir Starmer vào tháng 7. Cho rằng nước Anh đã đi sai hướng trong thời gian dài, Thủ tướng Burnham tuyên bố sẽ tạo bước ngoặt so với định hướng của 40 năm qua, hướng tới xây dựng một nền kinh tế và hệ thống chính trị mới.

Một trọng tâm trong chương trình của ông là cải cách hệ thống chăm sóc xã hội và y tế. Thủ tướng Anh cam kết xây dựng “Dịch vụ Chăm sóc quốc gia”, cung cấp dịch vụ miễn phí tại điểm sử dụng, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm mọi người đều được tiếp cận.

Về chính sách hưu trí, ông cho biết sẽ điều chỉnh cơ chế “khóa ba” về tăng lương hưu nhà nước vào tháng 4/2030, sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Đồng thời, người nghỉ hưu có thu nhập thấp sẽ không phải nộp thuế thu nhập trong nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại.

Trong lĩnh vực nhà ở, Chính phủ Công đảng dự kiến giảm khoản tiền đặt cọc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để người trẻ mua nhà. Đối với các dịch vụ thiết yếu, ông Burnham đề cập kế hoạch đưa quyền kiểm soát các công ty nước và điện trở lại khu vực công, đồng thời thành lập “Lưới điện Anh” thuộc sở hữu nhà nước nhằm tăng cạnh tranh, giảm chi phí và đẩy nhanh kết nối với hệ thống điện.

Về đối ngoại, Thủ tướng Burnham khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Anh đối với các vấn đề an ninh liên quan Nga và Iran. Đối với vấn đề Israel-Palestine, ông ủng hộ giải pháp hai nhà nước và cho biết Chính phủ Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận mang tính nguyên tắc.

Đáng chú ý nhất, ông Burnham để ngỏ khả năng đưa ba “lằn ranh đỏ” của Công đảng về châu Âu ra xem xét lại tại kỳ bầu cử tới. Đó là cam kết không tái gia nhập thị trường chung, liên minh thuế quan hay Liên minh châu Âu (EU).

Những cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tại Anh tăng lên 3,1% trong 12 tháng tính đến tháng 8, so với 2,9% trong tháng 7. Chính phủ mới dự kiến công bố ngân sách đầu tiên vào cuối tháng 10, trong khi việc bảo đảm nguồn lực thực hiện các chương trình cải cách là một thách thức đáng chú ý.

Thanh Giang