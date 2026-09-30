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Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn mọi đe dọa từ Mỹ

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo phản ứng của nước này trước bất kỳ đe dọa hay hành động phiêu lưu nào từ phía Mỹ sẽ diễn ra nhanh chóng và “khiến Washington phải hối hận”.

Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn mọi đe dọa từ Mỹ

Ngày 29/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo phản ứng của nước này trước bất kỳ đe dọa hay hành động phiêu lưu nào từ phía Mỹ sẽ diễn ra nhanh chóng và “khiến Washington phải hối hận”.

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Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn mọi đe dọa từ Mỹ

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, ông Qalibaf khẳng định Iran sẽ không lùi bước trước các quyền lợi và yêu sách chính đáng của mình, bất chấp các biện pháp gia tăng áp lực, đe dọa hay sự phong tỏa về kinh tế và không phận.

Theo ông Qalibaf, những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thể hiện Washington vẫn chưa thay đổi thái độ thù địch đối với Tehran.

Liên quan đến việc Mỹ tuyên bố kiểm soát Eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo nếu an ninh của Iran không được bảo đảm và Iran không thể xuất khẩu dầu, sẽ không quốc gia nào trong khu vực có thể bán dầu và không có hạ tầng nào được an toàn.

Bên cạnh đó, ông Ghalibaf đánh giá cao bài phát biểu của Tổng thống Masoud Pezeshkian tại ĐHĐ LHQ, khẳng định nhà lãnh đạo này đã thể hiện đúng vị thế đại diện cho nhân dân Iran. Ông cũng đề cập đến thông điệp ngày 28/9 của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Mojtaba Khamenei, coi đây là định hướng về quốc phòng và cho rằng những diễn biến xung đột gần đây đã làm thay đổi nhận thức về các nguy cơ an ninh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục “tính toán sai lầm” và có hành động ảnh hưởng đến lợi ích, an ninh quốc gia của Iran, như phát động một cuộc chiến mới hoặc duy trì phong tỏa hải quân, Washington sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mà ông mô tả là “đau đớn và mạnh mẽ”.

Tình hình khu vực leo thang kể từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công phối hợp vào Tehran và nhiều thành phố khác của Iran. Phía Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đồng thời thắt chặt kiểm soát tại Eo biển Hormuz. Đáp lại, Mỹ áp đặt phong tỏa đường biển và tăng cường áp lực kinh tế cũng như trừng phạt hàng không đối với Iran.

Thanh Giang

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