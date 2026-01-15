Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cảnh báo tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã công khai những con số hiếm hoi cho thấy mức độ thiếu hụt quân số nghiêm trọng mà quân đội nước này đang phải đối mặt, trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục kéo dài và gây sức ép ngày càng lớn lên khả năng duy trì lực lượng trên tuyến đầu.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov phát biểu trước Quốc hội Ukraine vào ngày 14/1/2026. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine trong phiên họp phê chuẩn chức vụ ngày 14/1, ông Fedorov cho biết khoảng 2 triệu công dân Ukraine đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trong khi gần 200.000 binh sĩ bị ghi nhận vắng mặt không phép. Đây là một trong những lần hiếm hoi giới lãnh đạo Ukraine thừa nhận công khai quy mô của cuộc khủng hoảng quân số mà quân đội nước này phải đối mặt suốt nhiều năm chiến sự.

Theo quy định thời chiến tại Ukraine, binh sĩ rời đơn vị quá 3 ngày mà không được phép có thể bị coi là vắng mặt không phép và đối diện mức án từ 5 đến 10 năm tù. Trường hợp bị xác định là đào ngũ có thể bị phạt tù lên tới 12 năm. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy nhiều binh sĩ rời vị trí vì kiệt sức, hoặc tìm cách chuyển đơn vị theo con đường không chính thức khi các yêu cầu điều động bị từ chối.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine, từ khi xung đột bùng phát từ hồi tháng 2/2022 đến tháng 9/2025, hơn 235.000 vụ án hình sự liên quan đến tình trạng binh sĩ vắng mặt không phép và trên 53.000 vụ đào ngũ đã được mở điều tra. Những con số này phản ánh áp lực nặng nề lên tinh thần binh sĩ, đặc biệt tại các đơn vị phải trấn giữ tuyến đầu trong thời gian dài mà không có điều kiện luân phiên nghỉ ngơi.

Lính bộ binh Ukraine thuộc Lữ đoàn 156 huấn luyện tại một thao trường phủ đầy tuyết ở Kharkiv vào cuối năm 2025. Ảnh: Diego Herrera Carcedo/Anadolu.

Ông Fedorov, 35 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Chuyển đổi số, cam kết tiến hành một cuộc rà soát toàn diện quân đội, tập trung khắc phục những vấn đề mang tính hệ thống trong huấn luyện, chỉ huy và tổ chức lực lượng. Một trong những ưu tiên cải tổ được ông đề cập là nâng cao hiệu quả của các đơn vị tác chiến máy bay không người lái.

Theo tân Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, hiện chỉ 50 trong tổng số 400 đơn vị máy bay không người lái của Ukraine gây ra 70% thiệt hại cho đối phương, cho thấy dư địa cải thiện đáng kể nếu các đơn vị còn lại được bổ sung nhân lực và năng lực tác chiến.

Bên cạnh bài toán nhân sự, Ukraine cũng đối mặt khó khăn về tài chính. Ông Fedorov cho biết ngân sách quốc phòng năm 2026 giảm khoảng 300 tỷ hryvnia (tương đương 7 tỷ USD) so với năm trước, làm gia tăng áp lực trong việc duy trì cường độ tác chiến và hiện đại hóa lực lượng.

Theo giới quan sát, những cảnh báo từ tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã cho thấy bên cạnh thách thức chiến trường, cuộc chiến nhân lực đang trở thành một trong những yếu tố then chốt quyết định năng lực phòng thủ lâu dài của Ukraine.

Ngọc Liên

Nguồn: Business Insider.