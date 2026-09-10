Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran sẽ kết thúc ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột với Iran sẽ chấm dứt ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi giao tranh kết thúc. Tuy nhiên, tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tiếp tục tác động đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trả lời báo chí ngày 9/9, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews để tới Dallas, bang Texas, tham dự một sự kiện của đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump nói ông dự đoán cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đang tìm cách đàm phán với Iran hay không, ông Trump trả lời: “Chúng tôi không tìm kiếm (đàm phán). Ngay khi cuộc bầu cử kết thúc, cuộc chiến này sẽ lập tức chấm dứt”. Reuters dẫn lời ông Trump cho biết thêm Iran đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử Mỹ nhưng sẽ không thể duy trì sức ép trước các biện pháp kinh tế của Washington.

Ông Trump cũng đề cập tác động của xung đột đối với thị trường năng lượng. Theo ông, giá dầu có thể cần thêm thời gian để giảm so với thời điểm diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ, song một khi giao tranh chấm dứt, giá dầu sẽ giảm mạnh.

Trong một phát biểu khác được C-SPAN ghi nhận, ông Trump cũng dự báo giá dầu và khí đốt sẽ giảm đáng kể sau bầu cử.

Căng thẳng gia tăng khi Mỹ và Iran tấn công tàu của nhau gần eo biển Hormuz. Ảnh: C-SPAN.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong lúc xung đột với Iran tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Theo Reuters, căng thẳng gần đây gia tăng sau khi Iran tấn công 10 tàu ở khu vực gần eo biển Hormuz, sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về hoạt động vận tải qua một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng của thế giới.

Giá dầu Brent trong ngày 9/9 đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7. Financial Times cho biết giá dầu Brent có thời điểm lên 101,55 USD/thùng và chốt phiên ở mức 101,21 USD/thùng. Thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài có thể tiếp tục gây sức ép lên lạm phát và chi phí năng lượng.

Tại Mỹ, giá năng lượng tăng đang trở thành một vấn đề kinh tế đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. AP cho biết giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá dầu diesel lên mức cao kỷ lục 5,94 USD/gallon. Giá năng lượng tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tác động đến thị trường tài chính.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, AP, Financial Times, C-SPAN.