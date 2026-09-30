NATO tăng cường năng lực phòng thủ trước UAV giá rẻ

NATO sẽ tăng cường các hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) có chi phí thấp nhằm hạn chế việc phải sử dụng các máy bay chiến đấu hiện đại để ứng phó với những mối đe dọa giá rẻ, trong bối cảnh các vụ việc liên quan UAV tiếp tục xảy ra dọc sườn phía Đông của liên minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevičius tại trụ sở NATO ngày 29/9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh đang tăng cường hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp theo hướng tiếp cận đa tầng, 360 độ, đồng thời củng cố năng lực ứng phó UAV thông qua các sáng kiến như “Drone Edge”. Ông nhấn mạnh, NATO sẽ phát triển các biện pháp phòng thủ UAV có chi phí thấp hơn, qua đó tránh phải sử dụng các máy bay chiến đấu hiện đại để đối phó với những mục tiêu có chi phí thấp.

Theo ông Rutte, các vụ việc liên tiếp xảy ra dọc sườn phía Đông cho thấy tính chất của mối đe dọa từ UAV đang thay đổi. Ông dẫn chứng vụ các máy bay chiến đấu Italy được NATO triển khai từ căn cứ không quân Šiauliai của Litva bắn hạ một UAV vi phạm không phận Litva ngày 15/9, đồng thời coi đây là một minh chứng cho cơ chế phòng thủ tập thể của liên minh.

NATO cho biết, việc tăng cường năng lực phòng không diễn ra trong bối cảnh liên minh tiếp tục củng cố thế trận ở sườn phía Đông. Ông Rutte nhấn mạnh sự hiện diện của NATO tại biển Baltic và các lực lượng trên bộ tiền phương của liên minh tại Litva. Litva đang đầu tư phát triển khu huấn luyện Rūdninkai để phục vụ các lực lượng này.

Về phần mình, Thủ tướng Sinkevičius cho biết phòng không và khả năng sẵn sàng tại sườn phía Đông là những nội dung trọng tâm trong cuộc thảo luận. Ông khẳng định, Litva vẫn hướng tới mục tiêu tiếp nhận một lữ đoàn Đức triển khai thường trực vào cuối năm 2027.

Hai bên cũng thảo luận về tình hình Ukraine. Tổng Thư ký Rutte cho biết Litva cam kết dành ít nhất 0,25% GDP mỗi năm cho hỗ trợ quân sự Ukraine, tập trung vào phòng không và đạn dược. Litva đã đóng góp 38 triệu USD trực tiếp cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và thúc đẩy hợp tác sản xuất chung, đồng thời cam kết hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng và cung cấp đầu máy đường sắt cho Ukraine.

Minh Phương