Ông Trump tiếp tục kêu gọi Fed hạ lãi suất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng kinh tế Mỹ đang phát triển tốt và đây càng là thời điểm cần hạ lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ hạ lãi suất ngắn hạn, cụ thể là lãi suất quỹ liên bang, tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9. Ảnh: Endowus.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 19/8, với sự tham dự của các lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử, Tổng thống Trump nói rằng mỗi khi Mỹ công bố các số liệu kinh tế tích cực, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại giữ lãi suất ở mức cao vì lo ngại lạm phát. Theo ông, điều này là không cần thiết và “lãi suất nên được hạ xuống”.

Phát biểu trên được cho là nhằm chỉ trích lập trường chính sách tiền tệ của Fed, vốn duy trì lãi suất ở mức cao do lo ngại áp lực lạm phát có thể gia tăng. Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép với Fed, cho rằng cơ quan này đang duy trì lãi suất quá cao và cần sớm cắt giảm.

Tại sự kiện, ông Trump cũng kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Clarity, nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý thị trường tiền điện tử tại Mỹ. Tổng thống Trump nhấn mạnh Washington đang bảo đảm vị thế dẫn đầu của Mỹ không chỉ trong lĩnh vực Bitcoin và tiền điện tử mà còn trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Ông kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật để đưa Mỹ tiến thêm một bước trong lĩnh vực này.

Một nội dung trọng tâm của dự luật là phân loại các loại tiền điện tử theo nhóm “chứng khoán” hoặc “hàng hóa”, đồng thời phân chia thẩm quyền quản lý giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng quy định mới sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu rõ ràng về pháp lý đối với tài sản kỹ thuật số.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghệ, ngày 19 tháng 8 năm 2026, tại Washington. Ảnh: AP.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ không ủng hộ dự luật nếu văn bản không bổ sung điều khoản cấm các chính trị gia thu lợi từ hoạt động kinh doanh tiền điện tử.

Về lĩnh vực AI, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang đứng đầu thế giới, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai. Ông cho rằng Mỹ hiện bỏ xa Trung Quốc, song nhấn mạnh không muốn đánh giá thấp quốc gia này. Tổng thống Trump cũng cho biết khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới, hai bên sẽ thảo luận cả về trí tuệ nhân tạo.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun