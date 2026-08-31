Ông Trump: Mỹ dùng dầu mỏ Venezuela để bổ sung kho dự trữ chiến lược

Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng lượng dầu từ thỏa thuận vừa ký với Venezuela để bổ sung Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu sức ép từ xung đột địa chính trị và nguồn cung bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reddit.

Theo nội dung được công bố, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết dầu thô từ thỏa thuận năng lượng mới đạt được với Venezuela sẽ được sử dụng để bổ sung Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ. Lượng dầu trong kho hiện chỉ còn khoảng 290 triệu thùng, mức thấp nhất trong khoảng 44 năm. Việc bổ sung dự trữ dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới.

SPR là hệ thống hầm ngầm chứa dầu thô khổng lồ của Chính phủ Mỹ. Là “tấm khiên” an ninh năng lượng quốc gia, SPR được dùng để bơm dầu khẩn cấp vào thị trường nhằm bù đắp nguồn cung và bình ổn giá khi xảy ra khủng hoảng, chiến tranh hay thiên tai.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả nguồn dầu từ Venezuela là một sự đóng góp dành cho người dân Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết thỏa thuận năng lượng giữa hai nước sẽ có hiệu lực trong 25 năm và Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.

Theo bà Rodriguez, thỏa thuận cho phép Venezuela tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và chuyên môn từ Mỹ nhằm khôi phục ngành năng lượng đã suy giảm sau nhiều năm chịu các biện pháp trừng phạt và thiếu đầu tư.

Mỹ dùng dầu mỏ Venezuela để bổ sung kho dự trữ chiến lược. Ảnh: 1news.

Trong khi Mỹ tìm cách củng cố nguồn dự trữ dầu, châu Âu cũng đang đối mặt sức ép về an ninh năng lượng trước mùa Đông. Theo báo The Guardian, lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu vào tuần cuối tháng 8 ở mức khoảng 63%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 80% của những năm gần đây.

Các chuyên gia cảnh báo với tốc độ tiêu thụ và bổ sung hiện nay, EU có thể bước vào mùa Đông với lượng dự trữ thấp nhất kể từ năm 2013. Tình hình chịu tác động bởi căng thẳng quân sự tại Trung Đông, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh, cùng nhu cầu khí đốt tăng do thời tiết khắc nghiệt và các đợt nắng nóng tại châu Âu.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, TNN