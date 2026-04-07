Ông Trump họp báo, dọa xóa sổ Iran trong 1 đêm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran có thể “bị xóa sổ trong một đêm” nếu Tehran không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz vào 20h giờ Mỹ tối ngày 7/4 như ông đã đặt ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6/4. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6/4, ông Trump tuyên bố: “Toàn bộ đất nước Iran có thể bị xóa sổ trong một đêm và đêm đó có thể là đêm 7/4”. Đồng thời ông nhắc lại việc Mỹ có kế hoạch phá hủy từng cây cầu, từng nhà máy điện ở Iran.

Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh ngày 7/4 là thời hạn cuối cùng và cho biết: " Iran đưa ra một đề xuất và đó là đề xuất rất quan trọng. Đó là một bước tiến quan trọng nhưng chưa đủ tốt. Xung đột có thể kết thúc rất nhanh chóng nếu họ làm những gì phải làm. Họ biết điều đó".

Ngoài ra, tổng thống Mỹ cho hay Iran vẫn còn một số tên lửa và máy bay không người lái. Bên cạnh đó ông cũng thể hiện những ý định trái chiều về sự can thiệp của Mỹ.

Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ: "Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn dầu mỏ... Thật không may, người dân Mỹ muốn thấy chúng tôi về nước. Chúng tôi có thể rời đi ngay bây giờ nhưng tôi muốn kết thúc nó. Hy vọng cuộc xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc".

Iran “có thể bị xóa sổ trong 1 đêm” nếu không đáp ứng hạn chót của tổng thống Mỹ Trump. Ảnh : AFP.

Tuy nhiên, tổng thống Trump đã từ chối cho biết xung đột với Iran đang giảm dần hay leo thang. Ông chỉ khẳng định hiện nay là giai đoạn quan trọng và tất cả phụ thuộc vào những gì Tehran làm tiếp theo.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phải là một phần của đề xuất chấm dứt xung đột với Iran. Ngoài ra, Mỹ chứ không phải Iran nên áp đặt phí cầu đường đối với các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Trump cũng liên tục chỉ trích các đồng minh không giúp Mỹ trong chiến dịch chống Iran và nêu đích danh một số quốc gia.

Trong khi đó, phát biểu họp báo cùng ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, theo chỉ đạo của tổng thống, Mỹ sẽ tiến hành đợt không kích có khối lượng lớn nhất kể từ ngày đầu chiến dịch trong ngày 6-4 và thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa trong ngày 7-4.

Bộ trưởng Mỹ một lần nữa nhắc lại phát biểu từ tuần trước, rằng mỗi ngày Mỹ sẽ đánh nhiều hơn ngày hôm trước, cho thấy chiến lược leo thang ngắn hạn nhằm buộc Iran “đầu hàng” như lời ông Trump nói trước đó trong ngày.

Thu Uyên

Nguồn: Ynet News, Reuters.