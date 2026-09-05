Ông Trump: “Fed hạ lãi suất hoặc tôi ngừng giao thương với các nước mà chúng ta đang có thâm hụt”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, đồng thời cảnh báo sẽ ngừng giao thương với những quốc gia mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại nếu Fed không hành động. Tuyên bố được đưa ra sau khi số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong tháng 8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: AP.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 4/9, ông Trump cho rằng lãi suất cao đang gây bất lợi cho kinh tế Mỹ và kêu gọi Fed giảm lãi suất. Ông đồng thời cho rằng Mỹ nên có mức lãi suất thấp nhất thế giới và cảnh báo: “Hạ lãi suất hoặc tôi sẽ ngừng giao thương với những nước mà chúng ta đang có thâm hụt”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8, cao gần gấp ba lần mức dự báo 55.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%.

Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8, cao gần gấp ba lần mức dự báo 55.000 việc làm. Ảnh: CNN.

Số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh theo hướng tích cực. Mức tăng việc làm tháng 6 được điều chỉnh từ 20.000 lên 31.000, trong khi số liệu tháng 7 được điều chỉnh từ mức giảm 23.000 thành mức tăng 21.000. Như vậy, tổng số việc làm trong tháng 6 và 7 cao hơn 55.000 so với các ước tính trước đó.

Theo lĩnh vực, ngành dịch vụ ăn uống và đồ uống tăng 59.000 việc làm, trong khi khu vực giáo dục thuộc chính quyền địa phương tăng 42.000 việc làm. Hai lĩnh vực này đóng góp phần lớn vào mức tăng việc làm trong tháng 8.

Số liệu việc làm mạnh hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 15-16/9. Theo dữ liệu thị trường, khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp này đã tăng lên khoảng 60%.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục kêu gọi Fed hạ lãi suất, cho rằng chi phí vay cao đang gây bất lợi cho kinh tế Mỹ. Sự trái chiều giữa yêu cầu của Tổng thống và những tín hiệu từ thị trường lao động khiến các số liệu lạm phát sắp được công bố trở thành tâm điểm chú ý trước cuộc họp của Fed.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm trong phiên 4/9. Chỉ số Dow Jones giảm 0,51%, S&P 500 giảm 0,38% và Nasdaq Composite giảm 0,29%.

Minh Phương

Nguồn: YTN, Reuters.