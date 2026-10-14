Ông Trump cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo sẽ không bỏ qua các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời để ngỏ khả năng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Riyadh trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các hoạt động quân sự của Houthi, nhắc lại chiến dịch không kích của Mỹ hồi năm ngoái và cho biết Washington đã dừng chiến dịch theo đề nghị của lực lượng này. Ông cáo buộc Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo sẽ không bỏ qua những động thái trên, kể cả sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11/2026.

Ông Trump cũng cáo buộc Houthi hành động theo chỉ đạo của Iran và cho rằng các cuộc tấn công có thể nhằm đẩy giá dầu tăng trước bầu cử. Trong khi chưa công bố quyết định về khả năng nối lại không kích, Washington vẫn để ngỏ phương án phối hợp với các nước trong khu vực.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/10, ông Trump cho biết có thể đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hỗ trợ Saudi Arabia, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ankara sẽ đáp ứng nếu nhận được đề nghị chính thức.

Cùng ngày, ông Erdogan điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lên án các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với Saudi Arabia. Theo Cục Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen thông báo đã đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki cho biết các mục tiêu bị đánh chặn gồm tên lửa đạn đạo hướng về Dhahran và Haradh, cùng tên lửa hành trình và UAV tại khu vực Riyadh và miền Nam Saudi Arabia. Mảnh vỡ của một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống khu dân cư, buộc các cơ quan chức năng triển khai xử lý tại hiện trường.

Trước tình hình trên, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lên án các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ đe dọa dân thường, cơ sở dân sự và kinh tế.

Lực lượng Houthi hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen và giao tranh với các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn từ năm 2014. Những diễn biến mới nhất làm dấy lên lo ngại căng thẳng có thể lan rộng, đe dọa hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, những tuyến vận tải chiến lược đối với thương mại quốc tế và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Minh Phương