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Mở rộng cửa đón nhà đầu tư nước ngoài

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(Baothanhhoa.vn) - Muốn thu hút nhà đầu tư nước ngoài, Thanh Hóa không chỉ cần phát huy tiềm năng, lợi thế mà còn phải tạo dựng niềm tin bằng chất lượng phục vụ và tinh thần đồng hành của chính quyền.

Mở rộng cửa đón nhà đầu tư nước ngoài

Muốn thu hút nhà đầu tư nước ngoài, Thanh Hóa không chỉ cần phát huy tiềm năng, lợi thế mà còn phải tạo dựng niềm tin bằng chất lượng phục vụ và tinh thần đồng hành của chính quyền.

Mở rộng cửa đón nhà đầu tư nước ngoài

Trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Hungary và Bulgaria thuộc khuôn khổ quảng bá địa phương Việt Nam tại châu Âu năm 2026 diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã nhấn mạnh phương châm của tỉnh đó là: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”.

Thông điệp ấy không đơn thuần là lời mời gọi hợp tác, mà còn thể hiện cách Thanh Hóa muốn tạo dựng quan hệ với nhà đầu tư. Bởi tiềm năng, lợi thế có thể khiến doanh nghiệp quan tâm, nhưng quyết định đầu tư và gắn bó lâu dài còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, sự minh bạch của thủ tục và trách nhiệm của chính quyền trong giải quyết công việc.

Với nhà đầu tư nước ngoài, mỗi thủ tục chậm trễ hay vướng mắc không được xử lý kịp thời đều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai dự án. Vì thế, tinh thần đồng hành không chỉ thể hiện trong các cuộc gặp gỡ, hội nghị xúc tiến đầu tư, mà phải được chứng minh bằng hành động xuyên suốt, từ hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đến tháo gỡ khó khăn khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Nghĩa là phải cam kết đồng hành trọn “vòng đời” doanh nghiệp.

Trước đó, phương châm này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 27/8, cùng yêu cầu: “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết”.

Từ phát biểu đối thoại với doanh nghiệp ở trong nước, đến phát biểu khi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, những thông điệp ấy cho thấy sự nhất quán trong quan điểm của tỉnh, đó là lấy chất lượng điều hành và hiệu quả phục vụ làm một trong những yếu tố nâng cao sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh các địa phương đều nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp càng có thêm nhiều lựa chọn. Bởi vậy, bên cạnh hạ tầng, quỹ đất và nguồn nhân lực, tinh thần đồng hành của chính quyền với nhà đầu tư càng có ý nghĩa quyết định. Mở rộng cánh cửa đón nhà đầu tư nước ngoài vì thế không chỉ là mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành và tinh thần trách nhiệm của chính quyền. Khi doanh nghiệp cảm nhận được sự đồng hành bằng những kết quả cụ thể, niềm tin sẽ được củng cố, cơ hội hợp tác mới có cơ sở trở thành hiện thực.

Với tỉnh Thanh Hóa, phương châm “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp” chỉ thực sự có sức nặng khi được thực hiện nhất quán trong từng công việc, từng dự án. Đó cũng là cách thiết thực để tỉnh nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng hình ảnh một điểm đến đầu tư tin cậy và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.

Thái Minh

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Đầu tư nước ngoài #Mai Xuân Liêm #Chính quyền #Đối thoại với doanh nghiệp #Thần đồng #Xúc tiến đầu tư #mở rộng #Môi trường kinh doanh #Niềm tin

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