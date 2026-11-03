Đối mặt sức ép từ NATO, Séc thúc đẩy hiện đại hóa quân đội

Chính phủ Séc vừa thông qua Kế hoạch xây dựng quân đội đến năm 2040, đặt mục tiêu tăng cường quân số, hiện đại hóa trang thiết bị và nâng cao năng lực phòng thủ, trong bối cảnh nước này chịu sức ép thực hiện đầy đủ các cam kết trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo kế hoạch, đến năm 2030, quân đội Séc sẽ có ít nhất 32.000 binh sĩ chuyên nghiệp và 10.000 quân nhân dự bị thường trực. Con số này dự kiến tăng lên 15.000 người vào năm 2040. Thủ tướng Andrej Babiš cho biết quân số quân đội sẽ được bổ sung ít nhất 3.000 người mỗi năm.

Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, Séc sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa các đơn vị cơ giới, phát triển hệ thống phòng không và năng lực chống máy bay không người lái (UAV), đồng thời mở rộng sử dụng các phương tiện không người lái. Kế hoạch cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống chỉ huy và kiểm soát, năng lực quân y, hậu cần, bảo đảm nguồn cung vật tư chiến lược và khả năng phối hợp tác chiến với các nước đồng minh.

Về ngân sách, chi tiêu quốc phòng của Séc dự kiến duy trì ở mức tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến khoảng năm 2029-2030, trước khi tăng dần lên 3,5% GDP vào năm 2035 và duy trì ổn định sau đó. Quá trình chuyển đổi sang lực lượng quân đội thế hệ mới dự kiến hoàn tất vào năm 2040.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đang vấp phải những ý kiến chỉ trích liên quan đến khả năng đáp ứng các mục tiêu quốc phòng của NATO. Tổng thống Petr Pavel, người từng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho rằng văn kiện thiếu tính thực tế, không đáp ứng những yêu cầu cơ bản để xây dựng một lực lượng quân đội có khả năng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ. Ông cảnh báo kế hoạch chưa bảo đảm Séc có thể thực hiện các cam kết với đồng minh hoặc sẵn sàng ứng phó với một cuộc xung đột cường độ cao.

Tổng thống Pavel cũng cho rằng Chính phủ chưa coi chi tiêu quốc phòng là ưu tiên hàng đầu, khi vẫn dành sự chú trọng lớn hơn cho các lĩnh vực khác. Những ý kiến trái chiều cho thấy thách thức của Séc trong việc cân đối các ưu tiên ngân sách trong nước với yêu cầu tăng cường năng lực quân sự và trách nhiệm phòng thủ tập thể trong NATO.

Ngọc Liên