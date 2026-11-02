Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phê bình nhiều lãnh đạo đơn vị, xã, phường chậm giải ngân và giải phóng mặt bằng

Trước yêu cầu phát triển bứt phá, sự chậm trễ và bị động của mỗi cá nhân, tập thể chính là biểu hiện rõ nét của sự thiếu trách nhiệm trước nhiệm vụ chung. Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình, nghiêm khắc nhắc nhở nhiều đơn vị, địa phương triển khai chưa hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân chậm và chậm đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc; phê bình Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đến nay vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong 5 chủ đầu tư lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã, phường có tỷ lệ giải phóng mặt bằng dưới 60%; 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và 15 xã, phường có số thu tiền sử dụng đất dưới 20%. Trong đó yêu cầu 8 địa phương đạt dưới 10% dự toán gồm: Nghi Sơn, Tân Dân, Đông Tiến, Tây Đô, Các Sơn, Nam Xuân, Trúc Lâm, Linh Sơn báo cáo nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Đặc biệt có 10 xã phường: Trung Lý, Thăng Bình, Trung Thành, Tiên Trang, Yên Khương, Vạn Lộc, Tân Tiến, Mường Chanh, Hải Bình, Định Hòa đã phê bình lần thứ 2 liên tiếp nhưng chuyển biến chậm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm khắc rút kinh nghiệm, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời nêu rõ: Mọi vi phạm, sự trì trệ hay thái độ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức đều phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm không dừng lại ở mức hình thức mà gắn liền với công tác đánh giá, xếp loại và điều động, bố trí cán bộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ xóa bỏ triệt để thực trạng chuyển nhượng dự án, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hiệu quả.

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