Đức - Anh mở rộng hợp tác quốc phòng, tăng cường năng lực răn đe của NATO

Đức và Vương quốc Anh nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng sang các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thúc đẩy phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa, tăng cường phối hợp trên không, trên biển và trong không gian, nhằm củng cố năng lực phòng thủ và khả năng răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Anh Wes Streeting đã tiến hành hội đàm tại Berlin, trong khuôn khổ Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng song phương lần thứ hai theo Hiệp định Trinity House. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng những thách thức an ninh đang gia tăng tại châu Âu.

Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp, hai nước quyết định mở rộng Dự án Cyber Lighthouse (Ngọn hải đăng mạng) sang lĩnh vực AI, tập trung vào nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đưa công nghệ này vào ứng dụng trong lực lượng vũ trang. Dự kiến, đại diện chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng hai nước sẽ gặp nhau vào mùa Xuân năm 2027 để thảo luận các bước triển khai cụ thể. Đây được xem là hướng hợp tác mới trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự và tác chiến hiện đại.

Về năng lực tấn công chính xác tầm xa, tuyên bố chung ghi nhận những tiến triển đáng kể trong chương trình hợp tác phát triển hệ thống vũ khí có tầm bắn vượt 2.000 km, dự kiến được triển khai trong thập kỷ này. Chương trình nhằm tăng cường năng lực răn đe, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các ngành công nghiệp quốc phòng hai nước vào quá trình phát triển công nghệ quân sự.

Trong lĩnh vực hải quân, hai bên thúc đẩy hợp tác mua sắm ngư lôi hạng nhẹ Sting Ray của Anh, với thỏa thuận triển khai được các quan chức phụ trách trang bị quốc phòng hai nước ký kết cùng ngày. Trên không, Đức và Anh nhất trí tăng cường phối hợp giữa các lực lượng không quân, trong đó có phát triển các hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) và năng lực tác chiến phối hợp. Hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác quốc phòng trong không gian, tập trung tìm kiếm cơ hội phối hợp về thông tin liên lạc vệ tinh, quan sát Trái Đất, khai thác dữ liệu và nâng cao nhận thức tình hình không gian.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, những nội dung hợp tác trên nằm trong khuôn khổ Hiệp định Trinity House được hai nước ký tháng 10/2024, nhằm tăng cường phối hợp quốc phòng song phương trên các lĩnh vực lục quân, hải quân, không quân, an ninh mạng và không gian. Quan hệ hợp tác này tiếp tục được củng cố thông qua Hiệp ước Kensington ký tháng 7/2025, tạo khuôn khổ chiến lược rộng hơn cho quan hệ song phương. Hai bên khẳng định sẽ duy trì đà hợp tác trong thời gian tới, hướng tới tăng cường đóng góp của châu Âu vào năng lực phòng thủ chung của NATO, củng cố khả năng răn đe và bảo đảm an ninh khu vực.

Minh Phương