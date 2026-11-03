Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng: “Điều hành bằng kết quả, không chấp nhận cam kết hình thức”

Trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026, công tác chỉ đạo, điều hành không chỉ tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực mà còn phải tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong các phiên họp đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải thực sự đổi mới phương thức điều hành và tổ chức thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả; đã cam kết thì phải thực hiện, không được dừng lại trên văn bản hoặc trong phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Điều hành bằng kết quả, không chấp nhận cam kết hình thức

Điểm lại sau một tháng thực hiện Kế hoạch 384 về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định, một trong những thay đổi rõ rệt là phương thức điều hành đã chuyển mạnh từ chỉ đạo chung sang giao nhiệm vụ cụ thể với mốc thời gian hoàn thành được xác định rõ; công việc, nhiệm vụ được kiểm đếm thường xuyên, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện. Đến nay, cả 12/12 đơn vị đầu mối kiểm đếm đã có số liệu đầy đủ. Kỷ luật báo cáo, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống được nâng lên rõ rệt.

Không chỉ dừng lại ở việc thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm đếm, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nâng cao tính tự chủ, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không trông chờ, ỷ lại hay đùn đẩy trách nhiệm. Đối với các dự án, công trình trọng điểm, phải lựa chọn nhà thầu có năng lực thực chất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và tiến độ thi công.

Quan điểm được đặt ra rất rõ: không chấp nhận tình trạng hứa hẹn nhưng không thực hiện; nếu nhà thầu không đủ năng lực hoặc chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, phải sẵn sàng thay thế, không để sự yếu kém của một tổ chức, cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Một ví dụ, mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh do đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Hợp đồng trong việc thực hiện gói thầu thuộc dự án Đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân (cũ).

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ hợp đồng đối với 4 nhà thầu (được thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 6/10/2026) với tổng số tiền phạt là 326 triệu đồng.

Việc chấm dứt hợp đồng, xử phạt các nhà thầu vi phạm cho thấy yêu cầu siết chặt kỷ luật trong thực hiện dự án đang từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động thực tế. Đây cũng là thông điệp rất rõ trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng: Mọi cam kết về tiến độ, chất lượng phải được thực hiện nghiêm túc; năng lực nhà thầu phải được đánh giá bằng sản phẩm và kết quả thực tế, không phải bằng hồ sơ hay lời hứa. Qua đó, từng bước thiết lập kỷ cương trong hoạt động đầu tư xây dựng, bảo đảm mỗi đồng vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả, mỗi công trình hoàn thành phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân.

Thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, kiên quyết quy trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh không chỉ là thúc đẩy những lĩnh vực có chuyển biến, mà còn là thái độ không né tránh những tồn tại, hạn chế. Tại các cuộc giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, những chỉ tiêu không đạt, những đơn vị chậm trễ đều được chỉ rõ bằng số liệu cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương và người đứng đầu.

Tại cuộc họp giao ban về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV ngày 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã chỉ rõ tình trạng một số người đứng đầu chưa trực tiếp vào cuộc, còn tâm lý chờ đợi, đùn đẩy; sự phối hợp giữa chủ đầu tư, sở ngành và địa phương chưa chặt chẽ; cam kết chưa đi đôi với hành động.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ giải ngân và việc chậm đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc; phê bình Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh do có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong nhóm chủ đầu tư lớn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã, phường có tỷ lệ giải phóng mặt bằng dưới 70% cũng bị phê bình; 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và 15 xã, phường có số thu tiền sử dụng đất dưới 20% được yêu cầu xác định rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Sở Nội vụ trước ngày 5/11/2026 để phục vụ đánh giá, xếp loại quý IV. Việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cho thấy quyết tâm đưa kỷ luật, kỷ cương hành chính vào thực chất, khắc phục tình trạng giao việc nhưng không kiểm tra, đôn đốc hoặc không xác định rõ trách nhiệm khi nhiệm vụ không hoàn thành.

Lấy chất lượng công trình và trách nhiệm trước Nhân dân làm thước đo

Không chỉ hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu về tiến độ, giải ngân, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các sở ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm đi sâu vào chất lượng và hiệu quả thực chất của các dự án đầu tư. Bởi hiệu quả đầu tư không thể chỉ đánh giá qua số vốn đã giải ngân hay số công trình hoàn thành, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng sản phẩm và lợi ích mà công trình mang lại cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu công khai danh sách các nhà thầu yếu kém, các đơn vị không bảo đảm năng lực thực hiện dự án; tổ chức đánh giá, chấm điểm, phân loại và kiên quyết thay thế những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Việc lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào năng lực thực tế, kinh nghiệm chuyên môn, số lượng dự án đang thực hiện và khả năng đáp ứng tiến độ, không thể để đến cuối năm mới phát hiện nhà thầu không đủ năng lực; hay những đơn vị không có kinh nghiệm, năng lực phù hợp vẫn được giao thực hiện các công trình quan trọng.

"Phải làm rõ từng việc, từng người, không thể để những tồn tại kéo dài mà không xác định được trách nhiệm. Tôi yêu cầu công khai danh sách các nhà thầu yếu kém để có biện pháp xử lý. Nhà thầu nào không đủ năng lực thì phải phân loại và kiên quyết thay thế. Không có chuyện nể nang, né tránh. Chúng ta phải công tâm, sòng phẳng với nhau trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ; phải dám nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm về kết quả công việc". Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuyển từ tư duy chú trọng đầu vào sang kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra. Một đơn vị có thể hoàn thành hồ sơ, thủ tục đúng quy định nhưng nếu sản phẩm cuối cùng không bảo đảm chất lượng, công năng, mỹ thuật thì không thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước người dân, bởi người dân là đối tượng trực tiếp thụ hưởng công trình và cũng là người phải gánh chịu hậu quả nếu công trình kém chất lượng.

Về đánh giá cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu phải công tâm, minh bạch, kiên quyết không để sự nể nang, tác động cá nhân chi phối việc xem xét trách nhiệm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bản thân sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đây không chỉ là yêu cầu về trách nhiệm công vụ mà còn là thông điệp về tinh thần nêu gương của người đứng đầu: đã giao nhiệm vụ thì phải kiểm tra, giám sát; “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”.

Trong chặng nước rút của năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều chỉ tiêu chịu áp lực về tiến độ và nguồn lực. Bởi vậy, tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải được chuyển hóa thành hành động đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm đến cùng, mỗi cam kết phải được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể. Khi trách nhiệm được xác định đến từng việc, từng người; nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, chất lượng công trình được kiểm soát đến cùng và lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, hiệu quả quản lý, điều hành mới thực sự được khẳng định.

Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt mà Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đang đặt ra đối với người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị: nói đi đôi với làm, cam kết phải gắn với kết quả và không chấp nhận sự né tránh trách nhiệm. Đây cũng chính là nền tảng để Thanh Hóa khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Hữu Đại