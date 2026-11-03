Iran thành lập lữ đoàn tình nguyện “Jan Fada” đầu tiên

Iran đã thành lập lữ đoàn “Jan Fada” đầu tiên, sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện nâng cao và trang bị các phương tiện cần thiết, trong khuôn khổ chiến dịch huy động người dân tình nguyện tham gia bảo vệ đất nước. Thông tin được Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hassan Hassanzadeh công bố ngày 2/11.

Ông Hassanzadeh cho biết, các thành viên của lữ đoàn “Jan Fada” đầu tiên sẽ được triển khai tới những khu vực tác chiến ở miền Nam và miền Tây Iran. Trong thời gian tới, các lữ đoàn và tiểu đoàn thuộc lực lượng này cũng sẽ tiếp tục được tổ chức, tùy theo mức độ sẵn sàng và kết quả huấn luyện. Lực lượng này đang chuẩn bị tiến hành các khóa huấn luyện thực hành, diễn tập thực địa và huấn luyện chuyên sâu về sử dụng đạn thật.

Cùng ngày, Iran đã khai trương trung tâm huấn luyện quân sự phổ thông thứ ba thuộc chương trình “Jan Fada” tại quảng trường Tajrish ở Tehran, với sự tham dự của nhiều chỉ huy cấp cao IRGC. Hai trung tâm trước đó lần lượt được đưa vào hoạt động tại quảng trường Imam Hossein ngày 23/9 và quảng trường Haft-e Tir ngày 3/10. Một số trung tâm huấn luyện khác dự kiến tiếp tục được mở tại các quảng trường Azadi, Haft Hoz và những địa điểm khác ở thủ đô.

Theo kế hoạch, chương trình huấn luyện dành cho tình nguyện viên bao gồm các kỹ năng phòng thủ đô thị, làm quen với vũ khí thông thường và chuyên dụng, phòng không, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy và định vị. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể tham gia. Sau các khóa huấn luyện cơ bản, những người đáp ứng yêu cầu có thể được lựa chọn để tiếp tục đào tạo nâng cao và chuyên sâu.

Chiến dịch “Jan Fada vì Iran” được phát động ngày 28/3/2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhằm tập hợp những người tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ đất nước. Ngoài lĩnh vực quân sự và quốc phòng, chiến dịch còn bao gồm các hoạt động ứng phó khẩn cấp, hỗ trợ hậu cần và các sáng kiến xã hội, văn hóa.

Thiếu tướng Hassanzadeh cho biết đã có hơn 33 triệu người đăng ký bày tỏ sẵn sàng tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, con số này phản ánh số người đăng ký thể hiện nguyện vọng tình nguyện, không đồng nghĩa với số quân nhân đã được tuyển chọn hoặc huấn luyện và sẵn sàng triển khai.

Ngọc Liên