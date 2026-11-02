Chấm dứt hợp đồng thi công dự án đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh

Thông tin tại hội nghị giao ban toàn tỉnh thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Lê Tuấn Dũng cho biết: Ban vừa ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh (thành viên Liên danh nhà thầu) thực hiện Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo ATGT, máy phát điện phục vụ thi công) thuộc dự án Đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân.

Lý do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Hợp đồng, thuộc trường hợp Bên giao thầu được quyền chấm dứt hợp đồng quy định tại điểm b, điểm c khoản 18.2 Điều 18 Hợp đồng, khoản 7 Điều 41 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 428 Bộ luật Dân sự, cụ thể:

Bỏ dở công trình, thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Không có lý do chính đáng mà 56 ngày liên tục từ ngày 18/6/2026, không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng.

Việc chậm tiến độ không do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của bên giao thầu (mặt bằng thi công, hồ sơ thiết kế, tạm ứng, thanh toán), theo Báo cáo số 26/BC-ĐHDATX ngày 17/9/2026 của Phòng Điều hành dự án Thường Xuân và Báo cáo số 17.9.26/BC/TVGS ngày 17/9/2026 của tư vấn giám sát.

Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông về việc chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ hợp đồng đối với 4 nhà thầu (được thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 6/10/2026) với tổng số tiền phạt là 326 triệu đồng.

Dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3034 ngày 19/7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200m3/ngày đêm.

Trong đó, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Thắng Thịnh Phát (dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát) bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng Huy Thành (dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát) bị xử phạt số tiền 67 triệu đồng; Công ty CP tư vấn xây dựng và tổng hợp thương mại Trường Sơn (dự án đường Nà Ón - Co Cài) bị xử phạt số tiền 94 triệu đồng; Công ty Cổ phần Công trình 207 (dự án Đường Đông Tây 3) bị xử phạt số tiền 75 triệu đồng.

Kết quả này thể hiện sự cương quyết, tinh thần trách nhiệm cao và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm minh các nhà thầu năng lực yếu kém, chây ì, cố tình vi phạm tiến độ hoặc bỏ dở công trình.

Qua đó, khẳng định thông điệp mạnh mẽ của tỉnh là không chấp nhận tình trạng “thi công trì trệ, kéo dài” gây ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm, đồng thời tạo sức răn đe lớn nhằm lập lại trật tự nghiêm minh trên công trường, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn tỉnh trong quý IV năm 2026.

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