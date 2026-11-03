EU cảnh báo tiến trình Anh tái gia nhập khối không dễ dàng

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas mới đây cảnh báo, những hệ lụy từ tiến trình Anh rời EU (Brexit) có thể khiến các cuộc đàm phán về khả năng London tái gia nhập khối gặp nhiều khó khăn, dù hai bên đang hướng tới tăng cường quan hệ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting ngày 2/11, bà Kallas cho rằng, các cuộc đàm phán Brexit trước đây đã để lại những tổn thương và tâm lý thiếu tin tưởng trong một bộ phận các nước thành viên EU. Vì vậy, nếu Anh muốn quay trở lại khối, tiến trình đàm phán sẽ không dễ dàng và phụ thuộc trước hết vào mong muốn của người dân Anh cũng như những điều khoản mà hai bên có thể thống nhất.

Tuy nhiên, bà Kallas nhấn mạnh EU mong muốn xây dựng quan hệ sâu sắc hơn với Anh, đồng thời cho rằng hai bên có nhiều lợi ích chung và sẽ mạnh hơn nếu hợp tác chặt chẽ. Theo bà, cách tiếp cận phù hợp là từng bước củng cố quan hệ thay vì vội vàng thúc đẩy những thay đổi lớn.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Andy Burnham đang thúc đẩy tranh luận trong nước về định hướng quan hệ tương lai với EU, trong đó không loại trừ khả năng tái gia nhập khối. Chính phủ Anh cũng dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo EU vào cuối tháng 11 nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác.

Trong chuyến công du Brussels và Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting tập trung tìm kiếm sự ủng hộ để Anh tham gia chương trình “Sản xuất tại châu Âu” của EU, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng. Nếu không đạt được thỏa thuận, các công ty quốc phòng Anh có thể gặp bất lợi trong việc tiếp cận những chương trình mua sắm của các nước châu Âu, trong bối cảnh chi tiêu quân sự tại khu vực đang gia tăng.

Các động thái trên cho thấy Anh và EU đang tìm cách thúc đẩy hợp tác thực chất, nhất là trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và thương mại. Tuy nhiên, triển vọng tái thiết lập quan hệ sâu rộng hơn, đặc biệt là khả năng Anh trở lại EU, vẫn là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự đồng thuận chính trị và những cuộc đàm phán kéo dài.

Thu Uyên