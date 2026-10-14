Ông Rubio thăm Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác năng lượng và quan hệ chiến lược

Ngày 13/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ từ ngày 17 đến 22/10, nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược song phương, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và thúc đẩy các cơ hội đầu tư thương mại giữa hai nước.

Tin liên quan: Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ về khủng hoảng năng lượng và hợp ...

Theo lịch trình, người người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tới hai thành phố lớn của Ấn Độ là Mumbai và Jamnagar để tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao với lãnh đạo chính phủ và đại diện các tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai của ông Marco Rubio kể từ tháng 5 vừa qua, thời điểm ông tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (Quad) tại New Delhi. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chuyến công tác tập trung vào việc trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và toàn cầu, củng cố an ninh khu vực và mở ra các phương án hợp tác năng lượng mới.

Điểm dừng chân của ông Marco Rubio tại thành phố Jamnagar, bang Gujarat, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát. Đây là nơi đặt tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới thuộc Tập đoàn Reliance Industries, với năng lực xử lý khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố dự án hợp tác trị giá 300 tỷ USD với Reliance Industries nhằm xây dựng nhà máy lọc dầu quy mô lớn đầu tiên tại Mỹ sau gần nửa thế kỷ ở Brownsville, bang Texas. Việc Ngoại trưởng Mỹ đích thân tới Jamnagar được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho các dự án đầu tư năng lượng trọng điểm giữa doanh nghiệp hai nước.

Trước khi đặt chân tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng C5+1 tại Samarkand (Uzbekistan) cùng đại diện 5 quốc gia Trung Á bao gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan.

Tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ trong chặng dừng chân tại Trung Á là phái đoàn thương mại quy mô lớn gồm hơn 200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế và thúc đẩy đầu tư vào khu vực năng động này.

Thanh Giang