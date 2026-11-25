Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ Thiên Cung

Trung Quốc ngày 25/11 đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Shenzhou-24, đưa 3 phi hành gia lên quỹ đạo, trong đó có Muhammad Zeeshan Ali, công dân Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất và là phi hành gia nước ngoài đầu tiên tham gia sứ mệnh tới trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu Shenzhou-24 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, thuộc tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, lúc 8 giờ 18 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương). Tàu đã đi vào quỹ đạo theo kế hoạch.

Phi hành đoàn gồm chỉ huy Tang Hongbo, kỹ sư bay Wu Yi và chuyên gia tải trọng Muhammad Zeeshan Ali, 40 tuổi. Trong sứ mệnh này, Ali sẽ tham gia các thí nghiệm khoa học trên trạm Thiên Cung trong khoảng một tuần, trước khi trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Shenzhou-23. Theo các thông tin được công bố, phi hành đoàn dự kiến tiến hành khoảng 90 thí nghiệm và hoạt động nghiên cứu.

Chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa một phi hành gia nước ngoài tham gia chương trình vũ trụ có người lái và lên trạm Thiên Cung. Đây cũng là cột mốc quan trọng đối với chương trình không gian của Pakistan, khi Ali trở thành công dân đầu tiên của nước này bay vào quỹ đạo Trái Đất. Trước đó, nhà thám hiểm Pakistan Namira Salim từng thực hiện chuyến bay vào không gian cận quỹ đạo trên tàu thương mại của Virgin Galactic hồi tháng 10/2023.

Sứ mệnh là kết quả của thỏa thuận hợp tác không gian song phương được Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2/2025. Theo thỏa thuận, hai ứng viên phi hành gia Pakistan, trong đó có Ali và Khurram Daud, được lựa chọn tham gia chương trình huấn luyện tại Trung Quốc. Sau khoảng 7 tháng đào tạo chuyên sâu, Ali được chọn vào phi hành đoàn Shenzhou-24.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã hoan nghênh sự kiện này, coi đây là dấu mốc lịch sử đối với đất nước và là minh chứng cho quan hệ hợp tác giữa Islamabad và Bắc Kinh. Ông bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các cơ quan, nhà khoa học và chuyên gia Trung Quốc đã hỗ trợ Pakistan tham gia chương trình.

Trung Quốc hoàn thành cấu hình cơ bản gồm ba mô-đun của trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 11/2022. Việc đưa phi hành gia Pakistan lên trạm tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc.

Minh Phương