Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Bắn cung Thanh Hóa giành HCB, Wushu toàn thắng ngày ra quân

Chiều 24/11, VĐV Từ Thị Nam giành HCB nội dung 70m cung 3 dây nữ, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Bắn cung Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trước đó, Kurash đóng góp thêm 1 HCĐ của Lê Thị Quỳnh Tuyên, trong khi Wushu toàn thắng 2 trận ra quân và Pencak Silat cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Đoàn Thanh Hóa hiện có tổng cộng 5 HCV, 17 HCB và 20 HCĐ.

Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 24/11: 1 HCB: Từ Thị Nam (Bắn cung) 1 HCĐ: Lê Thị Quỳnh Tuyên (Kurash).

20h05 - Cờ tướng Thanh Hóa: Đỗ Thị Mai thắng ván 6, Phạm Thị Kim Liên tiếp tục thất bại

Ở môn Cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, kỳ thủ Đỗ Thị Mai của Thanh Hóa giành chiến thắng trước đại diện TP.HCM ở ván đấu thứ 6. Trong khi đó, Phạm Thị Kim Liên để thua đối thủ đến từ Đà Nẵng.

Trước đó, cả hai kỳ thủ Thanh Hóa đều thua ở ván 5 diễn ra trong buổi sáng.

18h20 - Hoàng Thị Trang xếp thứ 7 chung kết 100m ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội

Kình ngư Hoàng Thị Trang của Thanh Hóa đã hoàn thành lượt bơi chung kết nội dung 100m ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với thành tích 1 phút 08 giây 36, xếp thứ 7 chung cuộc. Trước đó, ở vòng loại buổi sáng, Hoàng Thị Trang đạt thành tích 1 phút 09 giây 94.

Hoàng Thị Trang hoàn thành phần thi ở nội dung 100m bơi ngửa nữ.

Ánh Viên giành HCV và phá kỷ lục Đại hội nội dung 100m bơi ngửa.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc giành HCV với thành tích 1 phút 02 giây 75, đồng thời phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m ngửa nữ.

18h10 - Pencak Silat Thanh Hóa có thêm 2 võ sĩ giành chiến thắng ở vòng loại

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi hai võ sĩ Lương Văn Quê và Lê Thị Vân Anh cùng giành chiến thắng ở các trận vòng loại nội dung đối kháng.

Trong đó, Lương Văn Quê vượt qua đối thủ ở hạng cân 55kg nam, còn Lê Thị Vân Anh giành quyền đi tiếp ở hạng cân 60kg nữ.

Trước đó, Cao Văn Quý cũng giành chiến thắng trong trận ra quân hạng cân 95kg nam. Như vậy, Pencak Silat Thanh Hóa đã có 3 võ sĩ giành chiến thắng trong ngày 24/11.

Từ 19h00 tối nay, đội tuyển tiếp tục có hai đại diện tranh tài là Trần Bá Duy (75kg nam) và Lê Thị Nga (65kg nữ).

18h20 - Bắn cung Thanh Hóa khép lại ngày thi đấu với 1 HCB

Đội tuyển Bắn cung Thanh Hóa kết thúc chương trình thi đấu ngày 24/11 với tấm HCB của Từ Thị Nam ở nội dung 70m cung 3 dây nữ.

Ở nội dung 60m cung 3 dây nữ diễn ra sau đó, hai đại diện Thanh Hóa là Từ Thị Nam và Phạm Hạnh Nguyên đều không đạt được thứ hạng huy chương.

Từ Thị Nam giành HCB cho Bắn cung Thanh Hóa ngày 24/11.

Như vậy, tấm HCB của Từ Thị Nam là thành tích nổi bật nhất của Bắn cung Thanh Hóa trong ngày 24/11, đồng thời là huy chương đầu tiên của đội tuyển tại Đại hội năm nay.

18h20 - Nguyễn Đức Sơn đứng Top 3 môn Golf

Ở môn Golf, VĐV Nguyễn Đức Sơn đang là đại diện Thanh Hóa có thành tích tốt nhất khi tạm nằm trong Top 3 bảng xếp hạng cá nhân sau các vòng đấu đã hoàn thành.

Thành tích cá nhân môn Golf được xác định dựa trên tổng số gậy qua 3 vòng đấu. VĐV có tổng số gậy thấp nhất sau khi hoàn thành toàn bộ các vòng sẽ giành HCV.

Với vị trí hiện tại, Nguyễn Đức Sơn đang có cơ hội cạnh tranh huy chương. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc chỉ được xác định sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng.

18h00 - Billiards & Snooker Thanh Hóa có 3 VĐV giành quyền vào bán kết

Đội tuyển Billiards & Snooker Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi tiếp tục vào bán kết 2 nội dung gồm: 3 băng nữ (Đoàn Duy Nguyệt Ánh) và đôi nam 9 balls (Nguyễn Ngọc Nhuận và Ngô Hồng Thắn).

16h40 - Boxing Thanh Hóa có VĐV vào bán kết, Nguyễn Thị Ngọc Ánh dừng bước

Ở môn Boxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, võ sĩ Trần Thị Linh của Thanh Hóa giành quyền vào bán kết hạng cân 63-66kg nữ do đối thủ bỏ cuộc. Theo lịch thi đấu, Trần Thị Linh sẽ bước vào trận bán kết vào ngày 27/11, tiếp tục hành trình cạnh tranh huy chương.

Trong khi đó, ở hạng cân 60-63kg nữ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo xanh) không thể vượt qua đối thủ mạnh Hà Thị Linh (Hà Nội), qua đó dừng bước tại Đại hội.

Như vậy, sau hai chiến thắng trong ngày ra quân 23/11, Boxing Thanh Hóa tiếp tục có thêm đại diện giành quyền đi tiếp ở các hạng cân nữ.

16h22 - Từ Thị Nam giành HCB nội dung 70m cung 3 dây nữ

VĐV Từ Thị Nam đã mang về tấm HCB nội dung 70m cung 3 dây nữ môn Bắn cung cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong chiều 24/11.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển Bắn cung Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, đồng thời là huy chương thứ hai của thể thao Thanh Hóa trong ngày 24/11, sau tấm HCĐ của Lê Thị Quỳnh Tuyên ở môn Kurash.

Với kết quả này, đoàn Thể thao Thanh Hóa đã nâng tổng thành tích tại Đại hội lên 5 HCV, 17 HCB và 20 HCĐ.

14h00 - Cao Văn Quý thắng trận ra quân môn Pencak Silat

Võ sĩ Cao Văn Quý của Thanh Hóa có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Tuyên Quang trong trận đấu đầu tiên ở nội dung đối kháng hạng 95kg nam môn Pencak Silat, qua đó giành quyền đi tiếp.

Cao Văn Quý thắng trận đầu tiên ở hạng cân 95kg nam.

Các võ sĩ xứ Thanh tiếp tục bước vào tranh tài ở nhiều hạng cân đối kháng trong chiều và tối nay.

13h30 - Wushu Thanh Hóa toàn thắng 2 trận ra quân, Phạm Thị Linh vào bán kết

Đội tuyển Wushu Thanh Hóa có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi cả hai võ sĩ ra sân trong ngày 24/11 đều giành chiến thắng ở nội dung Sanda (đối kháng).

Ở hạng cân 65kg nam, Nguyễn Ngọc Thắng vượt qua đối thủ đến từ Đà Nẵng, qua đó giành quyền vào vòng loại tiếp theo.

Trong khi đó, Phạm Thị Linh đánh bại đại diện Thái Nguyên ở hạng cân 70kg nữ, giành quyền vào bán kết.

12h30 - Hai VĐV Đấu kiếm Thanh Hóa dừng bước ở vòng 1/16

Ở môn Đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, hai VĐV Thanh Hóa là Hà Thị Thùy Dung và Bùi Thị Quỳnh Trang đã dừng bước tại vòng 1/16 sau khi không thể vượt qua các đối thủ mạnh trong loạt trận diễn ra sáng 24/11.

Đấu kiếm Thanh Hóa chưa thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

Trước đó, Đinh Thị Huyền cũng đã dừng bước ở vòng 1/32 nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Như vậy, cả ba VĐV Đấu kiếm Thanh Hóa được cập nhật kết quả trong ngày đều chưa thể tiến sâu tại Đại hội năm nay.

11h45 - Nguyễn Minh Quý xếp thứ 14 nội dung 90m cung 3 dây nam

Ở môn Bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, các cung thủ Thanh Hóa đã hoàn thành phần thi được ghi nhận ở nội dung 90m cung 3 dây nam trong sáng 24/11.

Trong số các VĐV Thanh Hóa có điểm, Nguyễn Minh Quý đạt thành tích tốt nhất với 329 điểm, xếp thứ 14. Nguyễn Trọng Hải đạt 322 điểm, đứng thứ 22, trong khi Lê Văn Lực xếp thứ 32 với 301 điểm.

Dẫn đầu nội dung này là Đặng Công Đức (Quảng Ninh) với 340 điểm, tiếp theo là Nguyễn Quang Lâm (Vĩnh Long) và Nguyễn Việt Cường (Hà Nội), cùng đạt 339 điểm.

Theo lịch thi đấu, các cung thủ Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở cự ly 70m cung 3 dây nam lúc 15h15.

11h30 - Nguyễn Nhân Hồng Lê dừng bước ở vòng 1/8 môn Billiards & Snooker

Ở môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, cơ thủ Nguyễn Nhân Hồng Lê của Thanh Hóa đã dừng bước tại vòng 1/8 sau khi để thua đối thủ Lê Thị Ngọc Huệ (TP.HCM) với tỷ số 16-25 trong trận đấu diễn ra ngày 24/11.

11h00 - Kurash Thanh Hóa giành HCĐ đầu tiên trong ngày 24/11

Võ sĩ Lê Thị Quỳnh Tuyên đã mang về tấm HCĐ hạng cân dưới 57kg nữ cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Sau khi vượt qua đối thủ Đồng Nai ở vòng đấu trước, Quỳnh Tuyên bước vào bán kết gặp đại diện TP.HCM. Tuy nhiên, võ sĩ Thanh Hóa không thể giành chiến thắng, qua đó dừng bước và nhận HCĐ.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Thể thao Thanh Hóa trong ngày 24/11, đồng thời là huy chương thứ ba của đội tuyển Kurash sau 1 HCB và 1 HCĐ giành được ngày 23/11.

11h00 - Đinh Thị Huyền dừng bước ở vòng 1/32 môn Đấu kiếm

Ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, VĐV Đinh Thị Huyền (phải) của Thanh Hóa đã dừng bước tại vòng 1/32 sau trận đấu diễn ra lúc 11h00 ngày 24/11.

10h50 - Cờ tướng Thanh Hóa thua cả hai ván đấu ở lượt thứ 5

Ở môn Cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, hai kỳ thủ Thanh Hóa là Đỗ Thị Mai và Phạm Thị Kim Liên đều không giành được chiến thắng ở ván đấu thứ 5 diễn ra sáng 24/11.

Hai VĐV Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở ván thứ 6, dự kiến diễn ra lúc 15h00 chiều nay.

10h00 - Phạm Thị My xếp thứ 5 nội dung tính giờ cá nhân nữ môn Xe đạp đường trường

VĐV Phạm Thị My của Thanh Hóa đã hoàn thành phần thi nội dung tính giờ cá nhân nữ môn Xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X v

ới thành tích 49 phút 49 giây 26, xếp thứ 5 chung cuộc.

9h40 - Lê Thị Quỳnh Tuyên vào bán kết Kurash, Phạm Huyền Dịu dừng bước

Đội tuyển Kurash Thanh Hóa tiếp tục hành trình tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 24/11 với hai đại diện ở các hạng cân nữ.

Ở hạng cân dưới 57kg, Lê Thị Quỳnh Tuyên giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Đồng Nai, qua đó giành quyền vào bán kết gặp đại diện TP.HCM.

Quỳnh Tiên (áo xanh dương) giành quyền vào bán kết hạng cân dưới 57kg nữ.

Trong khi đó, Phạm Huyền Dịu không thể vượt qua đối thủ Đà Nẵng ở hạng cân dưới 52kg nữ và dừng bước.

Sau khi giành 1 HCB và 1 HCĐ trong ngày thi đấu 23/11, Kurash Thanh Hóa tiếp tục đứng trước cơ hội bổ sung huy chương khi Lê Thị Quỳnh Tuyên góp mặt tại bán kết.

9h00 - Hoàng Thị Trang vào chung kết 100m ngửa nữ, đối đầu Nguyễn Thị Ánh Viên

Kình ngư Hoàng Thị Trang của Thanh Hóa đã giành quyền vào chung kết nội dung 100m ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sau khi hoàn thành vòng loại sáng 24/11 với thành tích 1 phút 09 giây 94.

Ở lượt bơi chung kết, Hoàng Thị Trang sẽ cạnh tranh với các đối thủ, trong đó đáng chú ý là Nguyễn Thị Ánh Viên, người vượt qua vòng loại với thành tích 1 phút 07 giây 83, nhanh hơn đại diện Thanh Hóa 2 giây 11.

7h00 - Thanh Hóa bước vào ngày thi đấu mới với 9 môn tranh tài

Kết thúc ngày thi đấu 23/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 3 HCB và 3 HCĐ ở các môn bơi, Kurash, Pencak Silat và Billiards & Snooker, nâng tổng thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X lên 5 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ.

Trong đó, Nguyễn Tiến Tú giành 1 HCB và 1 HCĐ môn Pencak Silat; Kurash đóng góp 1 HCB, 1 HCĐ; Phạm Thị Vân có tấm HCB thứ hai ở môn bơi. Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Minh mang về tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội của Billiards & Snooker Thanh Hóa.

Bảng tổng sắp huy chương 15 đơn vị dẫn đầu sau ngày thi đấu 23/11.

Dù giành thêm 6 huy chương, Thanh Hóa vẫn chưa có HCV trong hai ngày thi đấu liên tiếp.

Ngày 24/11, đoàn Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở 9 môn gồm bơi, cờ tướng, xe đạp đường trường, Kurash, Pencak Silat, Wushu, cầu mây bãi biển, Boxing và Bắn cung. Trong số này, Bơi, Kurash và Bắn cung là những môn có nội dung thi đấu chung kết và cơ hội cạnh tranh huy chương.

Pencak Silat Thanh Hóa bước vào tranh tài nhiều hạng cân đối kháng trong ngày 24/11.

Tâm điểm chú ý là các nội dung đối kháng của Pencak Silat, Kurash và Wushu. Trong khi đó, Boxing Thanh Hóa hướng tới việc duy trì thành tích toàn thắng ở ngày ra quân, còn các VĐV bơi, bắn cung và xe đạp đường trường tiếp tục tìm kiếm những kết quả tích cực.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 24/11 8h00 - CỜ TƯỚNG (Khách sạn Grand Palace, TP.HCM) Ván 5: Đỗ Thị Mai gặp đại diện Bắc Ninh; Phạm Thị Kim Liên gặp đại diện Đà Nẵng. Ván 6: Đỗ Thị Mai và Phạm Thị Kim Liên tiếp tục tranh tài lúc 15h00. 8h00 - XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG (Đường Rừng Sác, TP.HCM) Tính giờ cá nhân nữ: Phạm Thị My, Hà Ngọc Diệp. 8h30 - PENCAK SILAT (Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn, Đồng Tháp) 95kg nam: Cao Văn Quý gặp VĐV Tuyên Quang (8h30). 55kg nam: Lương Văn Quê gặp VĐV Hà Nội (14h30). 60kg nữ: Lê Thị Vân Anh gặp VĐV Quảng Ninh (14h30). 75kg nam: Trần Bá Duy gặp VĐV Tuyên Quang (19h00). 65kg nữ: Lê Thị Nga gặp VĐV Hà Nội (19h00). 8h30 - WUSHU (Nhà thi đấu TP. Đồng Nai) Sanda 65kg nam: Nguyễn Ngọc Thắng gặp VĐV Đà Nẵng. Sanda 70kg nữ: Phạm Thị Linh gặp VĐV Thái Nguyên. 8h30 - BẮN CUNG (Sân vận động Lam Sơn) 90m cung 3 dây nam (8h30): Bùi Ngọc Lâm, Lê Gia Sang, Lê Văn Lực, Nguyễn Minh Quý, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Minh Đức. 70m cung 3 dây nam (15h15): Các VĐV trên tiếp tục tranh tài. 70m cung 3 dây nữ (15h30): Phạm Hạnh Nguyên, Từ Thị Nam. 9h00 - BƠI (CLB Bơi Lặn Phú Thọ, TP.HCM) 100m ngửa nữ: Hoàng Thị Trang, Lương Thị Minh Nguyệt. 9h00 - KURASH (Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM) Đối kháng 52kg nữ: Phạm Huyền Dịu gặp VĐV Đà Nẵng. Đối kháng 57kg nữ: Nguyễn Thị Quỳnh Tuyên gặp VĐV Đồng Nai. 9h00 - CẦU MÂY BÃI BIỂN (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP.HCM) Nội dung đội 4 nam: Thanh Hóa gặp TP.HCM. 15h00 - BOXING (Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM) 60–63kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc Ánh gặp VĐV Hà Nội. 63–66kg nữ: Trần Thị Linh gặp VĐV Lào Cai. Thời gian thi đấu có thể thay đổi theo lịch điều hành của Ban tổ chức.

HS