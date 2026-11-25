EU bất đồng về ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034

Bất đồng về quy mô ngân sách, ưu tiên phân bổ chi tiêu và nguồn tài chính hỗ trợ Ukraine đang gây khó khăn cho tiến trình đàm phán ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU), trước thềm hội nghị thượng đỉnh đặc biệt dự kiến diễn ra ngày 26-27/11.

Ngày 24/11, các bất đồng giữa các nước thành viên EU tiếp tục gia tăng sau khi một số nhà lãnh đạo Trung Âu và Áo phản đối đề xuất ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034 do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra. Tại cuộc gặp ở Bratislava (Slovakia) trước đó, lãnh đạo Ba Lan, CH Séc, Slovakia, Hungary và Áo cho rằng đề xuất này chưa đáp ứng những ưu tiên của các nước, đặc biệt là nguồn tài chính dành cho các khu vực kém phát triển, hỗ trợ nông nghiệp và an ninh.

Theo hãng tin Reuters, đề xuất mới của ông Costa đưa quy mô ngân sách 7 năm xuống còn khoảng 1.582 tỷ euro theo mặt bằng giá năm 2025, giảm khoảng 180,6 tỷ euro so với phương án ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC). So với phương án điều chỉnh trước đó do Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU đề xuất, ngân sách tiếp tục giảm thêm 40 tỷ euro. Đề xuất này nhằm dung hòa quan điểm khác biệt giữa các nước đóng góp ròng lớn và những quốc gia nhận nhiều nguồn hỗ trợ từ ngân sách chung.

Bên cạnh quy mô ngân sách, vấn đề hỗ trợ Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung gây chia rẽ. Thủ tướng Slovakia Robert Fico phản đối việc tiếp tục sử dụng nguồn tài chính chung của EU để hỗ trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Hungary Peter Magyar cũng không đồng tình với việc gắn nghĩa vụ hỗ trợ Ukraine với ngân sách 7 năm của EU. Trong khi đó, Ba Lan kêu gọi tăng chi tiêu cho an ninh và năng lực quốc phòng tại sườn phía Đông của NATO.

Trong khi đó, Đức ủng hộ việc duy trì nguồn tài chính ổn định cho Ukraine. Theo đề xuất của EC công bố ngày 18/11, EU có thể cung cấp thêm khoản vay tối đa 45 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2027, gồm tối đa 25 tỷ euro hỗ trợ quân sự và 20 tỷ euro hỗ trợ ngân sách. Đề xuất này hiện vẫn cần được xem xét và thông qua theo các thủ tục liên quan.

Về nguồn thu, đề xuất ngân sách của ông Costa cũng đề cập khả năng bổ sung các nguồn thu mới, trong đó có thuế đối với dịch vụ số và một số cơ chế liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, việc thiết lập các nguồn thu này cũng cần được các nước thành viên thống nhất, trong bối cảnh còn nhiều khác biệt về tác động kinh tế và nghĩa vụ đóng góp.

Theo kế hoạch, lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ thảo luận về ngân sách giai đoạn 2028-2034 và phương án tài chính hỗ trợ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels trong hai ngày 26-27/11. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa kỳ vọng cuộc họp sẽ giúp thu hẹp bất đồng và tạo cơ sở cho tiến trình đạt thỏa thuận trong thời gian tới.

Vân Bình