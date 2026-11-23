Không để người dân mãi chịu thiệt vì những sai sót cũ

Có những vướng mắc về đất đai đã tồn tại nhiều năm, dù người dân đã sử dụng đất ổn định nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đằng sau mỗi hồ sơ chưa được giải quyết là một quyền lợi chính đáng đang bị bỏ ngỏ.

Con số thống kê hơn 19.000 trường hợp như thế ở Thanh Hóa đang đặt ra một yêu cầu phải giải quyết kịp thời, dứt điểm, không chỉ để người dân an cư, mà còn góp phần giữ vững trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế.

Yêu cầu xử lý tồn đọng mà Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa đưa ra đó là: “Những sai sót về thủ tục của cơ quan Nhà nước trước đây thì cơ quan Nhà nước hiện nay phải có trách nhiệm rà soát, khắc phục”. Đây là thông điệp rất rõ ràng - không thể để người dân tiếp tục chịu thiệt thòi chỉ vì những thiếu sót không xuất phát từ phía họ.

Ngay sau chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tỉnh tổ chức đợt cao điểm giải quyết các vướng mắc trong giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đây là bước chuyển từ cách làm bị động, chờ phát sinh vướng mắc mới xử lý sang chủ động rà soát, nhận diện và tháo gỡ những tồn tại kéo dài, với mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu mỗi sở, ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ và giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không đùn đẩy, né tránh. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ điều kiện, thủ tục và quyền lợi của mình. Việc công khai kết quả thực hiện hằng tháng của từng xã, phường cũng là cơ sở để người dân giám sát, kịp thời chấn chỉnh những nơi chậm trễ, gây phiền hà.

Với quyết tâm tháo gỡ tồn đọng của tỉnh, các sở, ngành, địa phương không thể chỉ dừng ở việc quán triệt chủ trương hay xây dựng kế hoạch, mà phải nhanh chóng bắt tay vào thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất. Từng cơ quan phải xác định rõ phần việc được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không đùn đẩy, né tránh. Phải nhìn nhận đúng trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với những sai sót trong quản lý trước đây để chủ động khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt thòi vì những sai sót không do mình gây ra.

Thái Minh