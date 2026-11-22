Dệt tình đoàn kết bằng sức mạnh văn hóa

Nhìn những dòng bình luận của khán giả trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S dành cho MV “Vô lượng kiếp” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, thấy lòng ấm áp. Bởi lẽ, dường như ở bất cứ dân tộc nào, con người cũng luôn mong muốn những giá trị văn hóa làm nên cội nguồn, bản sắc của mình được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục sống động trong dòng chảy thời đại. Đằng sau những lời khen về hình ảnh, âm nhạc, trang phục hay những sắc màu văn hóa hiện lên trong tác phẩm, có lẽ còn là ý nghĩa sâu xa: niềm vui khi thấy những điều vốn thân thuộc, đôi khi tưởng như đã lùi xa trong ký ức, nay được đánh thức bằng một cách thức mới mẻ và gần gũi.

“Vô lượng kiếp” ra mắt vào đúng thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, cả nước đang sống trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc - nơi những giá trị văn hóa không chỉ được tôn vinh trong các chương trình, sự kiện, mà còn được khơi dậy từ chính sức sống cộng đồng.

Có một điều đáng suy ngẫm: Thời gian có thể làm thay đổi hình thức biểu đạt, những phương thức sinh hoạt, thậm chí cả cách con người tiếp cận di sản, nhưng những giá trị đã trở thành căn cốt của một dân tộc vẫn vẹn nguyên. Những gì thuộc về cốt lõi văn hóa dân tộc, một khi đã được chắt lọc qua chiều dài lịch sử, được cộng đồng thừa nhận và gửi gắm trong đời sống, thường có sức sống bền bỉ vượt qua mọi biến thiên của thời cuộc.

Vấn đề đặt ra là làm sao để thế hệ hôm nay nhận ra đâu là phần tinh túy cần gìn giữ, đâu là những phương thức có thể đổi mới để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống. Một làn điệu dân ca xưa, một hoa văn truyền thống hay một câu chuyện dân gian hoàn toàn có thể bước vào âm nhạc, điện ảnh, thời trang, thiết kế và những sản phẩm sáng tạo mới, miễn là phía sau sự cách tân ấy vẫn là sự hiểu biết, lòng trân quý và thái độ ứng xử thật sự trách nhiệm với nguồn cội.

Quay trở lại với MV “Vô lượng kiếp” của Hoàng Thùy Linh, rất nhiều người trẻ hôm nay sẽ có dịp hiểu thêm Tết Hạ Niên của người Dao Tiền, lễ hội Katê của đồng bào Chăm, lễ hội truyền thống Làng Điền Xá, lễ Pơ thi (bỏ mả) của người Jrai hay lễ hội Lồng Tồng của đồng bào Tày, Nùng. Sự lan tỏa của một sản phẩm nghệ thuật như vậy cho thấy: Từ sự tò mò đến yêu thích, từ yêu thích đến tìm hiểu, trân trọng và tự hào, đó là một hành trình tiếp nhận văn hóa rất tự nhiên. Người trẻ có thể không dễ dàng dành thời gian để tìm hiểu một loại hình nghệ thuật dân gian, nghi lễ truyền thống của một cộng đồng, nhưng họ có thể bắt đầu từ một MV, một bộ phim, một chương trình nghệ thuật, một thiết kế thời trang hay một sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số. Điều quan trọng, từ khoảnh khắc ấy sẽ thức dậy trong họ những rung cảm mạnh mẽ, nguyên sơ về tình yêu văn hóa truyền thống. Và đúng là, giá trị văn hóa luôn là hạt nhân đoàn kết tinh thần vững chắc nhất: khi ai cũng thấy mình trong đó và thấy mình thuộc về.

Còn gì đẹp hơn khi mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn âm thầm chảy trong từng nếp nhà, trong đồng bào người Việt - nơi mỗi người dân bằng sự trân trọng, bền bỉ của mình đang tiếp tục dệt nên sợi dây đại đoàn kết bền chặt cho hôm nay và mai sau.

Nguyễn Hường