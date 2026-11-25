Ukraine và Hungary thảo luận khả năng cung cấp khí đốt, dầu diesel cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Péter Magyar đã nhất trí thúc đẩy hợp tác năng lượng, trong đó thảo luận khả năng cung cấp khí đốt, dầu diesel cho Ukraine và mở rộng việc sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của nước này đối với các doanh nghiệp Hungary.

Theo thông báo trên trang web của Tổng thống Ukraine ngày 24/11, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại thành phố Uzhhorod, thuộc vùng Zakarpattia, miền Tây Ukraine. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ông Magyar trên cương vị Thủ tướng Hungary. Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về thương mại song phương, hỗ trợ nhân đạo và các dự án cơ sở hạ tầng chung.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên thảo luận việc cung cấp khí đốt và dầu diesel cho Ukraine, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hungary tăng cường sử dụng hệ thống kho lưu trữ khí đốt của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã đạt được những thỏa thuận cụ thể và giao các nhóm công tác tiếp tục triển khai nhằm sớm đưa các nội dung hợp tác vào thực tế.

Về hạ tầng giao thông, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kế hoạch cải tạo các cửa khẩu biên giới hiện có, mở thêm cửa khẩu mới và phát triển các tuyến đường sắt trực tiếp giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận về hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo và khả năng Hungary tăng cường tham gia liên minh hỗ trợ hoạt động này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Magyar thông báo Hungary cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ nhân đạo trị giá khoảng 1 tỷ forint (2,9 triệu USD), gồm thiết bị y tế, thuốc men, thiết bị năng lượng, máy phát điện và phương tiện vận tải. Chính phủ Hungary đồng thời quyết định thành lập Quỹ Phát triển Xã hội Ilona Zrínyi với ngân sách 1 tỷ forint nhằm hỗ trợ cộng đồng người Hungary tại vùng Zakarpattia.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine mong muốn xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng với Hungary trên cơ sở trung thực, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ mong muốn Budapest tiếp tục ủng hộ tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định Kyiv tôn trọng quyền và lợi ích của cộng đồng người Hungary cùng các nhóm dân tộc thiểu số khác tại Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội tại khu vực biên giới, thể hiện nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương sau thời gian dài tồn tại bất đồng.

Minh Phương