Israel cảnh báo về chương trình vũ khí hóa học của Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho rằng Iran đang phát triển vũ khí hóa học, đồng thời khẳng định Israel duy trì khả năng phối hợp với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong các phương án ứng phó. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tại Israel và Mỹ đang có những quan điểm khác nhau về mức độ cấp thiết của các biện pháp đối với Iran.

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Phát biểu tại Tel Aviv, ngày 24/11, ông Katz cho biết Iran chưa khôi phục chương trình hạt nhân kể từ các cuộc không kích của Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025, nhưng có dấu hiệu đang tìm cách nối lại. Ông cũng cáo buộc Tehran phát triển vũ khí hóa học, đồng thời khẳng định Israel sẽ không để Iran sở hữu loại vũ khí này.

Trước đó, Israel được cho là đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ và một số quốc gia vùng Vịnh về khả năng Iran cân nhắc sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là những thông tin không có cơ sở và có thể được sử dụng để tạo lý do kéo dài căng thẳng.

Liên quan khả năng phối hợp hành động quân sự, ông Katz cho biết quân đội Israel và CENTCOM đang chuẩn bị các phương án tác chiến chung, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, Israel ưu tiên phối hợp với phía Mỹ trong mọi hành động liên quan đến Iran.

Trong bối cảnh đó, nội bộ Israel vẫn có những đánh giá khác nhau về thời điểm hành động. Theo truyền thông nước này, Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir và cựu Tổng tham mưu trưởng Gadi Eisenkot cho rằng chưa cần triển khai biện pháp quân sự ngay lập tức, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh những rủi ro an ninh từ Iran cần được quan tâm đúng mức.

Ngoài vấn đề hạt nhân và hạ tầng năng lượng của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng đề cập tình hình an ninh khu vực. Ông khẳng định Israel sẽ duy trì hiện diện tại các vùng đệm ở Liban, Dải Gaza và Syria được thiết lập sau sự kiện ngày 7/10/2023. Ông Katz bày tỏ hoài nghi về tiến trình ngoại giao do Mỹ làm trung gian tại các mặt trận này, đồng thời cho rằng khó đạt được thỏa thuận an ninh với chính quyền của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, bất chấp việc chính quyền Damascus gần đây phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại nếu Israel rút quân.

Thanh Giang