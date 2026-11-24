Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, sáng 24/11, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Cùng tham gia đoàn đến dâng hoa, dâng hương có đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu và cán bộ Tổng lãnh sự quán.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Dâng hoa, dâng hương lên phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trước anh linh liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái sinh năm 1895, quê ở tỉnh Nghệ An. Trong quá trình hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, ngày 19/6/1924, đồng chí thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin tại Sa Diện, Quảng Châu. Dù hành động không thành nhưng sự kiện được lịch sử ghi nhận với tên gọi “Tiếng bom Sa Diện” tạo tiếng vang lớn, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam và các nước châu Á.

Sau khi hy sinh, đồng chí được nhân dân Quảng Châu an táng và sau đó đưa về an nghỉ tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Đây là nơi an nghỉ của nhiều chiến sĩ cách mạng Trung Quốc hy sinh trong Cách mạng Tân Hợi năm 1911.

Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là nơi tưởng niệm 72 chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương năm 1911. Với diện tích khoảng 130 nghìn m2, nơi đây lưu giữ phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái - người chiến sĩ cách mạng Việt Nam gắn liền với sự kiện “Tiếng bom Sa Diện” năm 1924.

Phần mộ của đồng chí được chính quyền và nhân dân Quảng Đông gìn giữ, chăm sóc trang trọng, trở thành địa chỉ đỏ để các đoàn đại biểu và người dân Việt Nam đến dâng hương, tưởng niệm mỗi khi đến Quảng Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm trước phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo kế hoạch, tối nay (24/11), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác có buổi làm việc với thị trưởng thành phố Trạm Giang và ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang. Thông tin chi tiết sẽ được Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật.

Minh Hiếu