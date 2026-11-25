Israel đạt thỏa thuận liên minh đầu tiên trong tiến trình thành lập chính phủ mới

Đảng Yashar theo đường lối trung hữu của Israel, do ông Gadi Eisenkot lãnh đạo vừa thông báo đạt thỏa thuận liên minh với đảng đối lập cánh hữu Israel Our Home, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong tiến trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử hồi tháng trước.

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Theo thông báo của đảng Yashar, thỏa thuận được thống nhất sau cuộc gặp ngày 24/11 giữa ông Eisenkot và lãnh đạo đảng Israel Our Home Avigdor Lieberman. Động thái này thu hút sự chú ý của giới quan sát do ông Lieberman từng lên tiếng phản đối việc thành lập chính phủ với sự ủng hộ của những đảng đại diện cho cộng đồng Ả Rập, cũng như việc lập chính phủ đoàn kết với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Dù vậy, ông Lieberman cho biết mục tiêu ưu tiên của đảng này là thay thế vị trí điều hành hiện tại của ông Netanyahu.

Sau cuộc bầu cử ngày 27/10, đảng Likud của ông Netanyahu cùng các lực lượng cánh hữu và Do Thái cực chính thống đạt kết quả cao hơn dự báo ban đầu nhưng vẫn không đủ đa số tại Quốc hội. Quốc hội mới tuyên thệ nhậm chức ngày 10/11 trong bối cảnh chưa có chính phủ mới, ông Netanyahu tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng tạm quyền, còn Tổng thống Isaac Herzog trao quyền đứng ra thành lập chính phủ cho ông Eisenkot.

Hiện liên minh của ông Eisenkot và các bên tham gia, gồm cả đảng Israel Our Home, mới tập hợp được 48 ghế. Trong khi đó, các đảng đại diện cho cộng đồng thiểu số Ả Rập nắm 19 ghế và giữ lập trường đối lập với ông Netanyahu. Về tương quan lực lượng cụ thể, đảng Yashar giành 21 ghế, đảng Israel Our Home có 7 ghế và đảng cánh tả Democrats có 8 ghế.

Theo cơ chế hiện hành, ông Eisenkot có thời hạn 28 ngày, kết thúc vào ngày 6/12, để hoàn tất việc thành lập chính phủ và có thể đề nghị gia hạn thêm 14 ngày. Trường hợp không đạt kết quả, quy trình thành lập chính phủ sẽ chuyển sang ông Netanyahu; nếu các phương án đều không thành, Israel sẽ tổ chức thêm một cuộc bầu cử vào năm tới.

Thanh Giang