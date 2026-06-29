Ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi; Canada đánh bại Nam Phi nhờ bàn thắng muộn

Nguyễn Đình Bắc ký hợp đồng 3 năm, cam kết tương lai cùng CLB CAHN; Hàn Quốc dừng bước tại World Cup 2026: HLV Hong Myung-bo từ chức, ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi; Vòng 1/16 World Cup 2026: Brazil đối đầu Nhật Bản, Đức chạm trán Paraguay... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (29/6).

Nguyễn Đình Bắc ký hợp đồng 3 năm, cam kết tương lai cùng CLB CAHN

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn 3 năm, cam kết gắn bó với CLB CAHN đến năm 2029.

Đình Bắc gắn bó lâu dài với CAHN. Ảnh: V.A

Thông tin này được chân sút sinh năm 2004 xác nhận trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng đội và người hâm mộ. Quyết định này là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của đội bóng ngành công an, sau khi đã thành công giữ chân hàng loạt trụ cột quan trọng khác.

Với phong độ ấn tượng cùng thành tích ghi 10 bàn trong 6 trận cuối mùa giải vừa qua, Đình Bắc đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong hành trình giành ngôi vương V.League. Việc gia hạn hợp đồng giúp cầu thủ này yên tâm cống hiến và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới cùng đội bóng.

Hàn Quốc dừng bước tại World Cup 2026: HLV Hong Myung-bo từ chức, ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi

Đội tuyển Hàn Quốc đã phải sớm dừng chân tại World Cup 2026 sau hai trận thua liên tiếp trước Mexico và Nam Phi. Trước làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ và sự chất vấn từ giới chức về quá trình bổ nhiệm cũng như quyết định loại đội trưởng Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát, HLV trưởng Hong Myung-bo đã chính thức đệ đơn từ chức.

HLV Hong Myung-Bo vừa từ chức. Ảnh: SunSport

Tại buổi họp báo ở Mexico, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) Park Hang-seo đã đại diện đội bóng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, đồng thời khẳng định KFA cần nghiêm túc tự phê bình để vượt qua giai đoạn sa sút này.

HLV Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại World Cup, ông Park sẽ chuyển sang dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại Thái Lan, khép lại một chương buồn của bóng đá xứ kim chi trên đấu trường thế giới.

Canada đánh bại Nam Phi nhờ bàn thắng muộn, lịch sử gọi tên chủ nhà

Trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 29/6 tại Los Angeles, đội tuyển Canada đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nam Phi.

Canada vượt qua Nam Phi trong trận đấu vô cùng khó khăn (Ảnh: FIFA).

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với lối chơi đeo bám quyết liệt từ đại diện châu Phi, khiến hàng công giàu thể lực của Canada gặp nhiều bế tắc. Tưởng chừng như hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thì ở phút 90+2, Stephen Eustaquio đã tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ đối phương để ghi bàn thắng duy nhất từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm.

Với kết quả này, Canada đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tiến vào vòng 1/8 tại một kỳ World Cup và sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco.

Vòng 1/16 World Cup 2026: Brazil đối đầu Nhật Bản, Đức chạm trán Paraguay

World Cup 2026 tiếp tục khởi tranh vòng 1/16 với hai cặp đấu đầy hấp dẫn vào đêm 29/6 và rạng sáng 30/6.

Vào lúc 0h00, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti sẽ có cuộc chạm trán đầy thử thách với Nhật Bản, đội bóng đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại trước các đối thủ châu Âu và từng giành chiến thắng trước chính Selecao trong lần gặp gần nhất.

Brazil gặp Nhật Bản vào lúc 0h ngày 30/6 (Ảnh: Goal).

Lúc 3h30, đội tuyển Đức sẽ đối đầu với Paraguay. Dù Đức sở hữu bề dày lịch sử và bản lĩnh tại các vòng đấu loại trực tiếp, đại diện Nam Mỹ Paraguay lại cho thấy sự lỳ lợm đáng gờm với khả năng tạo đột biến từ ngòi nổ Julio Enciso.

Tất cả các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh VTV và ứng dụng VTVGo.

HS