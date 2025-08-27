Nước sông Mã dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà ở phường Hàm Rồng ngập sâu

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 cùng với việc các hồ thủy điện xả lũ đã khiến nước sông Mã dâng cao. Hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) chìm trong biển nước, cuộc sống đảo lộn.

Video: Toàn cảnh hàng nghìn ngôi nhà ở phường Hàm Rồng bị ngập sâu.

Trưa 27/8, ghi nhận dọc 7 khu phố (từ khu phố 4 đến 10) của phường Thiệu Dương cũ, nay là phường Hàm Rồng cho thấy, hàng nghìn ngôi nhà bị lụt, có những hộ ngập sâu từ 2 đến 4 mét.

Theo lãnh đạo phường Hàm Rồng, từ chiều 26/8, khi mực nước sông Mã bắt đầu dâng nhanh, hơn 2.000 ngôi nhà đã bị ngập. Chính quyền đã phát đi thông báo di dời, huy động hàng chục lượt xuồng, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân sơ tán.

Nước đục ngầu dâng ngập mái hiên, chảy xiết qua từng ngõ nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, nước lên nhanh, có nơi ngập sâu tới 3-4 mét, toàn bộ tầng một của nhà dân chìm trong nước, nhiều gia đình phải bỏ lại đồ đạc chỉ kịp mang theo ít lương thực và giấy tờ đi sơ tán.

Nhiều người dân phải trèo lên tầng 2 hoặc mái nhà tránh nước lũ.

Những chiếc thuyền của lực lượng chức năng chở người già, trẻ nhỏ di dời về địa điểm an toàn.

Ánh mắt người dân ánh lên hy vọng khi thấy sự có mặt kịp thời của lực lượng cứu hộ.

Người dân cho biết, hầu như ở đây năm nào cũng lũ, nhưng năm nay nước lên nhanh và sâu hơn. Họ mong mưa sớm tạnh, nước sớm rút để còn trở về dọn dẹp, ổn định cuộc sống.

Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ được sơ tán lên các điểm cao. Trên tuyến đê, lực lượng dân quân tự vệ, công an, bộ đội túc trực liên tục, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Khi nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút, người dân phường Hàm Rồng vẫn tiếp tục vật lộn trong khó khăn của việc đi lại sinh hoạt và thiếu thốn nước sạch, thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo phường Hàm Rồng cho biết: “Chúng tôi ưu tiên sơ tán những hộ có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Đồng thời, địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men để hỗ trợ các gia đình bị cô lập trong vùng ngập”.

Hoàng Đông