Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên, xã Hoằng Phú là tấm gương hội viên phụ nữ dành trọn tâm huyết xây dựng nghề và làm điểm tựa cho hàng trăm phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật ở địa phương có việc làm, thu nhập ổn định.

Chị Phạm Thị Ngân (ngoài cùng bên phải) chia sẻ với cán bộ Hội Phụ nữ xã về tình hình sản xuất, tạo việc làm cho lao động của HTX.

Chị Ngân là người đam mê nghề thêu nên tuổi trẻ của chị gắn với các nghề thêu, mây tre đan, móc hộp... Từ sự nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề, chị dần trở thành thợ giỏi, rồi được địa phương tín nhiệm giao phụ trách nhóm phụ nữ làm nghề. Và với sự nỗ lực, chị được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng phụ nữ thôn vào năm 2006.

Tại địa phương, người lao động trong độ tuổi dư thừa nhiều, nếu không duy trì và phát triển nghề phụ thì đời sống người dân rất khó khăn, nhiều lao động ly hương. Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ thôn, chị Ngân đã trăn trở tìm cách gỡ khó. Năm 2008, vợ chồng chị quyết định thành lập HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên để liên kết sản xuất quy mô hơn. Đây là khởi đầu của một hành trình dài đầy gian khó, bởi có rất nhiều việc phải giải quyết về vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đào tạo nghề cho lao động... Sau nhiều lần đi tìm nghề, học nghề và phát triển nghề, đến nay chị đã duy trì nghề thủ công mỹ nghệ từ mây tre, cói, bẹ chuối, dây nhựa và may túi siêu thị xuất khẩu. Hiện nghề may túi siêu thị xuất khẩu đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động, dịp cao điểm có tới hơn 200 lao động. Doanh thu của HTX ổn định khoảng 2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng; riêng nhóm làm việc tại xưởng từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Có một điều đặc biệt, đó là HTX còn nhận đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật, hộ nghèo, người già neo đơn.

Ngoài công việc kinh doanh, chị Ngân còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã, đại biểu HĐND xã. Trên cương vị của mình, chị đã tham gia các hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho gia đình chính sách, người khuyết tật; cùng chị em trồng 200m đường hoa, làm sạch đường làng, ngõ xóm và làm tốt vai trò của người đứng đầu chi bộ.

Không chỉ nhiệt tình trong công tác, chị còn là người mẹ, người vợ đảm đang, gương mẫu giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, sống giản dị, đoàn kết. Chị Ngân tâm sự: "Muốn Nhân dân nghe theo, làm theo, trước hết bản thân phải gương mẫu, “miệng nói, tay làm” để tạo sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ những đóng góp của mình, chị Ngân đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, hội phụ nữ các cấp...

Bài và ảnh: Lê Hà