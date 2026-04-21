Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Người tốt

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên, xã Hoằng Phú là tấm gương hội viên phụ nữ dành trọn tâm huyết xây dựng nghề và làm điểm tựa cho hàng trăm phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật ở địa phương có việc làm, thu nhập ổn định.

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên, xã Hoằng Phú là tấm gương hội viên phụ nữ dành trọn tâm huyết xây dựng nghề và làm điểm tựa cho hàng trăm phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật ở địa phương có việc làm, thu nhập ổn định.

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Chị Phạm Thị Ngân (ngoài cùng bên phải) chia sẻ với cán bộ Hội Phụ nữ xã về tình hình sản xuất, tạo việc làm cho lao động của HTX.

Chị Ngân là người đam mê nghề thêu nên tuổi trẻ của chị gắn với các nghề thêu, mây tre đan, móc hộp... Từ sự nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề, chị dần trở thành thợ giỏi, rồi được địa phương tín nhiệm giao phụ trách nhóm phụ nữ làm nghề. Và với sự nỗ lực, chị được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng phụ nữ thôn vào năm 2006.

Tại địa phương, người lao động trong độ tuổi dư thừa nhiều, nếu không duy trì và phát triển nghề phụ thì đời sống người dân rất khó khăn, nhiều lao động ly hương. Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ thôn, chị Ngân đã trăn trở tìm cách gỡ khó. Năm 2008, vợ chồng chị quyết định thành lập HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên để liên kết sản xuất quy mô hơn. Đây là khởi đầu của một hành trình dài đầy gian khó, bởi có rất nhiều việc phải giải quyết về vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đào tạo nghề cho lao động... Sau nhiều lần đi tìm nghề, học nghề và phát triển nghề, đến nay chị đã duy trì nghề thủ công mỹ nghệ từ mây tre, cói, bẹ chuối, dây nhựa và may túi siêu thị xuất khẩu. Hiện nghề may túi siêu thị xuất khẩu đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động, dịp cao điểm có tới hơn 200 lao động. Doanh thu của HTX ổn định khoảng 2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng; riêng nhóm làm việc tại xưởng từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Có một điều đặc biệt, đó là HTX còn nhận đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật, hộ nghèo, người già neo đơn.

Ngoài công việc kinh doanh, chị Ngân còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã, đại biểu HĐND xã. Trên cương vị của mình, chị đã tham gia các hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho gia đình chính sách, người khuyết tật; cùng chị em trồng 200m đường hoa, làm sạch đường làng, ngõ xóm và làm tốt vai trò của người đứng đầu chi bộ.

Không chỉ nhiệt tình trong công tác, chị còn là người mẹ, người vợ đảm đang, gương mẫu giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, sống giản dị, đoàn kết. Chị Ngân tâm sự: "Muốn Nhân dân nghe theo, làm theo, trước hết bản thân phải gương mẫu, “miệng nói, tay làm” để tạo sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ những đóng góp của mình, chị Ngân đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, hội phụ nữ các cấp...

Bài và ảnh: Lê Hà

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Đại biểu HĐND #Người khuyết tật #Xuất khẩu #Địa phương #Chi hội trưởng phụ nữ #Htx #Mỹ nghệ #tiểu thủ công nghiệp #Người cao tuổi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Trần Thị Hiền, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nghề, sự...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Với 46 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Lê Đình Thao đã viết nên hành trình nhân ái chan chứa tình người. Mỗi giọt máu anh trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và đằng sau đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, lan tỏa...
Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Bình, người dân trong thôn đều dành lời khen về ông Đới Xuân Thịnh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn về tính cách thân thiện, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm gắn bó với công việc...
Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trên những sườn đồi khô cằn của bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, giờ đã được phủ màu xanh mướt của cây cam Lào, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thành quả ấy khởi nguồn từ đôi bàn tay khơi đất, gieo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh