Nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển từ trần

Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Ngô Thị Tuyển - người con ưu tú của quê hương Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, với kỳ tích vác hai hòm đạn nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã từ trần vào sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vác hai hòm đạn nặng 98 kg phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (Ảnh: Internet)

Theo thông tin từ gia đình, Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời lúc 9 giờ 18 phút ngày 4/7. Lễ truy điệu được tổ chức vào 14 giờ ngày 5/7 tại tư gia ở số 310 đường Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; sau đó linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Chợ Nhàng.

Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở xóm Khoáng, phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa trước đây, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng - trọng điểm giao thông chiến lược, nơi hứng chịu nhiều đợt đánh phá ác liệt của không quân Mỹ.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển. Ảnh: Tư liệu.

Tên tuổi của nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gắn liền với chiến công đặc biệt trong những ngày tháng 4/1965 lịch sử. Khi mới 19 tuổi, cao khoảng 1,4 m, nặng 42 kg, bà đã vác cùng lúc hai hòm đạn nặng khoảng 98 kg để kịp thời tiếp tế cho trận địa pháo phòng không bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Hành động dũng cảm, phi thường ấy trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần làm nên huyền thoại Hàm Rồng chiến thắng, được đông đảo Nhân dân cả nước biết đến với tên gọi thân thương “nữ anh hùng tải đạn”.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 1/1/1967 bà Ngô Thị Tuyển được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Sau này, bà tiếp tục công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang quân hàm trung tá trước khi nghỉ hưu.

Những năm gần đây, dù tuổi cao, Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động gặp mặt truyền thống, giao lưu với thế hệ trẻ, kể lại những ký ức hào hùng về một thời hoa lửa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Hình ảnh người nữ dân quân nhỏ bé nhưng kiên cường của quê hương Hàm Rồng luôn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa.

Sự ra đi của Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và quê hương Thanh Hóa. Cuộc đời và những cống hiến của bà sẽ mãi là biểu tượng đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Lê Anh