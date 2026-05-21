Nông Cống phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, xã Nông Cống đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, như: Mây tre đan, chế biến lương thực, thực phẩm... Đây được coi là hướng đi quan trọng, hiệu quả giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng CNH, HĐH, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Nghề sản xuất mây tre đan tại thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống.

Thôn Cao Nhuận hiện có khoảng 200 lao động sản xuất hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 54 hộ sản xuất mây tre đan lát, chủ yếu làm đèn lồng. Chị Lê Thị Duyên là người có thâm niên gắn bó lâu năm với nghề chao đèn lồng, cho biết: “Trước đây để mưu sinh, tôi phải đi làm xa, con cái ở nhà phải nhờ bố mẹ già chăm sóc. Từ khi xã đưa nghề mây tre đan, đan đèn lồng xuất khẩu về, cách đây khoảng 5 năm, tôi đã về làm việc tại nhà. Làm nghề này, tôi có thể tranh thủ bất cứ lúc nào nhàn rỗi, lại có thời gian để chăm sóc con cái. Do làm lâu năm nên giờ tôi đã thạo nghề, chuyên xử lý các khâu kỹ thuật cao nên trung bình mỗi tháng, tôi cũng có thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng”.

Anh Phạm Quang Thắng, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp An Phúc Vạn Thiện, cho biết: "HTX được thành lập từ năm 2021, tạo việc làm cho hàng trăm lao động của xã Nông Cống và các xã lân cận. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, HTX đã đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại như: máy sấy, máy khử mốc... Đồng thời tích cực tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Bình quân mỗi năm, HTX tiêu thụ hàng triệu sản phẩm mang lại tổng doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xã thực hiện nhiều giải pháp, như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ thân thiện với môi trường. Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

Toàn xã Nông Cống hiện có hơn 2.900 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Trong đó có 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã được công nhận là nghề làm hương bài làng Quyết Thắng và nghề mây tre đan làng Cao Nhuận. Các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong xã đã từng bước tiếp cận công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng và tối ưu hóa chi phí. Một số hộ bước đầu tham gia xúc tiến thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xã Nông Cống còn tập trung duy trì và nâng cao hiệu quả chương trình OCOP. Hiện, xã có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm: gạo tím Quê Nông thôn, dưa Aiko, gạo sạch đặc sản Cung Điền, hương bài Vạn Thắng, yến sào Nam Khánh, yến hũ chưng sẵn Nam Khánh. Việc phát triển các làng nghề nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đang đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của xã Nông Cống, giúp tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Vì vậy, xã quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách hỗ trợ vay vốn; khuyến khích liên kết sản xuất, tiêu thụ; tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; tổ chức cho các cơ sở sản xuất tham gia các hội chợ để tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất, cũng như thu hút thêm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tuyến đường Cụm công nghiệp Vạn Thắng đi Yên Thọ; rà soát, kịp thời nắm bắt, khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thi công dự án Quốc lộ 45 nối đường Vạn Thiện - Bến En; dự án đường từ Khu Công nghiệp Yên Thọ...

Bài và ảnh: Lương Khánh