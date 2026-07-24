Nông Cống đổi mới phương thức lãnh đạo, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Nông Cống đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, sát cơ sở, gần dân, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đưa chính quyền sau sáp nhập nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nông Cống.

Đồng chí Trương Công Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống, cho biết: “Sau sáp nhập, địa phương gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, quy hoạch và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, cấp ủy xác định đây cũng là cơ hội để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Mỗi nghị quyết đều được cụ thể hóa thành kế hoạch với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả”.

Địa phương xác định phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; lấy nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao làm nền tảng, công nghiệp, dịch vụ là động lực đột phá. Các mục tiêu đều được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, lộ trình và thời gian thực hiện rõ ràng. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo Bí thư chi bộ thôn Thống Nhất Đỗ Quang Long, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các chương trình, kế hoạch được xây dựng sát thực tiễn, góp phần biến mục tiêu, định hướng phát triển thành những kết quả cụ thể.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình nhà màng, nhà kính trồng rau, củ, quả; mô hình sản xuất lúa tập trung gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã tích tụ, tập trung được 12ha đất sản xuất nông nghiệp, đạt 54,5% kế hoạch năm; diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt 3ha, hoàn thành kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định với 5 trang trại đang hoạt động hiệu quả, khoảng 60% sản phẩm được liên kết tiêu thụ.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai và phát triển hạ tầng được quan tâm chỉ đạo. Địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2026, đến nay xã đã khởi công 20/60 tuyến đường theo kế hoạch. Công tác chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường cờ, lắp đặt biển tuyên truyền và thùng chứa rác ngoài đồng, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ đã thu hút Dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Dự án dự kiến đưa giai đoạn 1 vào vận hành từ đầu quý III/2026, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập ngày càng ổn định, hiệu quả. Địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 3.500 hồ sơ, giải quyết 3.390 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng và trước hạn 99,29%, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời khẳng định việc vận hành mô hình chính quyền mới đang từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân tốt hơn, tạo nền tảng để xã Nông Cống phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga