Nơi lưu giữ “hồn” văn hóa Mường

Trước tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, trong đó có bản sắc văn hóa của người Mường. Nhận thức được trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều người dân thôn Thanh Tâm (xã Cẩm Vân) đã thành lập câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng. Từ khi ra đời đến nay, CLB đã có nhiều đóng góp trong việc lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng của địa phương phát triển.

Các thành viên CLB cồng chiêng thôn Thanh Tâm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Mường.

CLB cồng chiêng thôn Thanh Tâm được thành lập năm 2017 với 20 thành viên. Sau 9 năm hoạt động, CLB đã thu hút hơn 50 thành viên tham gia. Dù ở nhiều lứa tuổi khác nhau, các thành viên đều có chung niềm đam mê tiếng cồng chiêng và khát khao gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Ban ngày các thành viên trong CLB tham gia phát triển kinh tế, ban đêm lại tụ họp tại nhà văn hóa để học cách cảm nhận nhịp điệu, phối hợp thanh âm và tập các tiết mục mới để tham gia các hoạt động của thôn, của xã.

Với phương châm người biết đánh chỉ dẫn cho người chưa biết, các nghệ nhân và thành viên đi trước luôn kiên trì truyền đạt từng nhịp phách, cách ngân vang của tiếng chiêng cho những người mới học. Những buổi tập luyện tại nhà văn hóa thôn không chỉ là cơ hội để các thành viên học hỏi kỹ thuật, mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đến nay, tất cả các thành viên trong CLB đều biết đánh cồng chiêng một cách thành thạo. Trong đó có nhiều người trở thành những “chủ công” trong phong trào văn nghệ quần chúng của thôn.

Ông Hà Tuấn Thưởng, chủ nhiệm CLB, cho biết: “Từ khi thành lập, ngoài việc biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ cho thôn, xã, nhân dịp lễ, tết, tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng các cấp, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động truyền dạy cách đánh chiêng cho người dân trong và ngoài thôn”.

Còn bà Trương Thị Phú ở thôn Thanh Tâm cho biết: "Nhờ sự hướng dẫn tận tình từ các thành viên trong CLB, tôi đã thành thạo các bài đánh cồng chiêng. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn tranh thủ thời gian để truyền dạy lại cho người thân và bà con trong thôn".

Cùng với việc duy trì tập luyện, CLB còn tích cực truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho nhiều người dân trên địa bàn xã. Sự hỗ trợ này đã giúp nhiều thôn thành lập được đội cồng chiêng riêng như các thôn An Tâm, Yên Cư, Thành Công. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, khôi phục, gìn giữ nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường.

Qua tìm hiểu thực tế được biết, CLB cồng chiêng thôn Thanh Tâm là chủ công trong phong trào văn nghệ quần chúng của xã Cẩm Vân. Trong các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng các cấp, CLB đã giành nhiều giải thưởng cao. Đây chính là động lực để các thành viên trong CLB nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.

Hiện CLB còn hỗ trợ các nhà trường trên địa bàn dạy cách đánh cồng chiêng cho học sinh. Thầy giáo Đỗ Trọng Giáp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Cẩm Tâm, chia sẻ: "Những buổi học ngoại khóa, các em học sinh không chỉ được hướng dẫn cách đánh cồng chiêng mà còn được lắng nghe câu chuyện về lịch sử và nguồn gốc của nhạc cụ truyền thống này. Đây là giải pháp giúp học sinh hiểu và trân trọng hơn bản sắc văn hóa dân tộc".

Ông Phạm Phi Khanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Vân, cho biết: "Đối với người Mường, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ mà là thanh âm linh thiêng, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào, làm nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc. Nhận thức rõ giá trị đó, xã luôn quan tâm, khuyến khích các thành viên CLB cồng chiêng thôn Thanh Tâm tập luyện, dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu giải trí của người dân".

Bài và ảnh: Xuân Hòa