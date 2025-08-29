Nội dung phản ánh của người dân thôn Hưng Sơn được giải quyết thỏa đáng

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa nhận được đơn của các hộ dân sinh sống tại thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Lặc phản ánh việc thi công hạng mục hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc cũ) đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nhà thầu thi công hạng mục hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc đã rải bây, lu lèn để các hộ dân thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Lặc có đường đi lại.

Theo đơn phản ánh của các hộ dân thôn Hưng Sơn, Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc được triển khai thi công tháng 8/2024, do Công ty CP Tân Thành làm nhà thầu chính. Trong đó, có hạng mục hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai thi công, nhà thầu phụ đã không thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn công trường xây dựng và khu vực lân cận, như: không có rào chắn, biển báo để người dân biết; cắt đứt tuyến đường dân sinh lâu nay; các hố ga của hệ thống thoát lũ không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất kỳ lúc nào. Gần đây, trong đợt mưa lớn vào tháng 7/2025, rác và bùn đất theo dòng nước từ đường Hồ Chí Minh chảy xuống khu dân cư gây tắc nghẽn ùn ứ, có nguy cơ gây xói lở công trình cổng ngõ, sân vườn của các hộ dân.

Để làm rõ nội dung người dân phản ánh, chúng tôi về thôn Hưng Sơn tìm hiểu sự việc. Trao đổi với ông Bùi Văn Tùng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hưng Sơn, được biết: “Trước đây, qua các cuộc họp thôn, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân về việc thi công hạng mục hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của 7 hộ dân trên đoạn, tuyến công trình đi qua. Thay mặt thôn, tôi đã báo cáo nội dung người dân phản ánh đến UBND thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc cũ. Mới đây, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, tôi tiếp tục báo cáo nội dung sự việc và kiến nghị UBND xã Ngọc Lặc sớm chỉ đạo giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân”.

Làm việc với lãnh đạo xã Ngọc Lặc, chúng tôi được biết, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Hưng Sơn, chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát xuống địa bàn kiểm tra hiện trường, ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân. Theo đó, UBND xã Ngọc Lặc đã đề nghị nhà thầu thi công nhanh chóng giải quyết, khắc phục những bất cập, tồn tại mà các hộ dân thôn Hưng Sơn phản ánh.

Thực hiện ý kiến của UBND xã Ngọc Lặc, Công ty CP Tân Thành đã chỉ đạo nhà thầu phụ huy động lực lượng, phương tiện tập trung giải quyết các tồn tại nêu trong đơn kiến nghị của người dân. Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu thi công đã rải bây, lu lèn để người dân có đường đi lối lại thuận tiện và đảm bảo cổng ngõ, sân vườn của các hộ dân không bị xói lở, lún sụt khi có mưa lớn, nước từ đường Hồ Chí Minh chảy xuống. Cùng với đó, nhà thầu thi công còn thực hiện thu gom rác ùn ứ, đậy nắp các hố ga của hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh đi qua khu dân cư, căng dây nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trong thời gian tới, nhà thầu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Bài và ảnh: Hòa Bình