Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026:

Nối dài niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư

Ngày 29/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của tỉnh và các đối tác để biến những định hướng thành dự án cụ thể, tạo nên giá trị thiết thực, bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

♦ Củng cố niềm tin vững chắc của doanh nghiệp vào Thanh Hóa

Ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Etrillion.

Công ty TNHH gốm sứ Etrillion là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn gốm sứ Hoa Liên đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất và phát triển ngành gốm sứ, đây là đơn vị sản xuất và kinh doanh gốm sứ hàng đầu của Trung Quốc và thế giới.

Tại Thanh Hóa, Công ty TNHH gốm sứ Etrillion đang triển khai Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ nằm trên địa bàn 2 xã Nông Cống và Yên Thọ. Diện tích đất thực hiện dự án là 322.345,16 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỉ đồng (tương đương 200 triệu USD)...

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030, trong đó giai đoạn I được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Mục tiêu của dự án là sản xuất sản phẩm gốm sứ dùng trong sinh hoạt hằng ngày và gốm sứ công nghiệp, thiết bị vệ sinh với tổng công suất thiết kế khoảng 170 triệu sản phẩm/năm.

Trong quá trình thực hiện dự án, công ty luôn nhận được sự đồng hành của các cấp chính quyền, ban ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến một bầu không khí đối thoại quyết liệt, đúng tinh thần hướng đến người dân, hướng đến doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thanh Hóa đã có những đột phá mạnh mẽ, không chỉ trong công nghiệp mà cả xã hội.

Điều mà những doanh nghiệp, nhà đầu tư như chúng tôi quan tâm không chỉ dừng ở các chỉ tiêu kinh tế, mà là cách chính quyền đồng hành, cũng như khả năng tháo gỡ những vướng mắc kéo dài liên quan đến hạ tầng, logistics, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư. Quá trình thực hiện dự án đã củng cố niềm tin vững chắc của chúng tôi vào Thanh Hóa như một điểm đến đầu tư đáng tin cậy, thân thiện với doanh nghiệp - nơi chính quyền và nhà đầu tư thực sự đồng hành, hợp tác để vượt qua thách thức và hướng tới thành công lâu dài.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thủ tục hành chính đơn giản và số hóa và sự cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị hôm nay đã tiếp tục thể hiện tiềm năng lớn cho tăng trưởng bền vững. Tôi tin tưởng rằng thành công của các nhà đầu tư sẽ luôn song hành cùng sự phát triển và thịnh vượng của tỉnh Thanh Hóa.

♦ Hài lòng về tiềm năng và môi trường đầu tư ở Khu Kinh tế Nghi Sơn

Ông Ysuaki Watanabe, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là dự án FDI gồm 3 nhà đầu tư KEPCO (Hàn Quốc), Marubeni và Tohoku (Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư 2,8 tỉ USD, lớn thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa, công suất tinh 1.200 MW, sản lượng 7,8 tỉ kWh năm, cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình. Sau 25 năm vận hành, NS2PC sẽ bàn giao nhà máy cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.

Dự án được bắt đầu khởi công từ năm 2018 và đưa vào vận hành thương mại năm 2022 với mục tiêu cung cấp nguồn năng lượng ổn định nhằm phát triển công nghiệp, đóng thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng địa phương như: cải thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt hệ thống nước sạch cho hơn 4.000 hộ dân phường Nghi Sơn, cung cấp thiết bị y tế giáo dục... trị giá hơn 50 tỉ đồng.

Đạt được kết quả trên, chính quyền các cấp từ Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, phường Nghi Sơn luôn tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi thực hiện dự án. Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh Thanh Hóa”, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, phường Nghi Sơn và NS2PC thường xuyên gặp gỡ để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng dự án và vận hành nhà máy. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng được cải thiện rõ rệt và thủ tục hành chính được đơn giản hóa, số hóa, góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Với tiềm năng và lợi thế của Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung, với trải nghiệm mà NS2PC đã thực hiện Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, chúng tôi rất hài lòng về tiềm năng và môi trường đầu tư tại đây.

♦ Mở đường cho làn sóng đầu tư chất lượng cao mới

Ông Kenta Kawanbe, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (TLIP4).

Với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển vượt bậc theo quy hoạch, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị hôm nay là cơ hội vô giá để tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư của tỉnh, tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, cũng như các ưu đãi, chính sách mới nhằm hỗ trợ tăng trưởng lâu dài, bền vững.

Tại Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, chúng tôi cam kết đóng góp vào tầm nhìn này bằng cách phát triển một khu công nghiệp chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thu hút sản xuất tiên tiến và hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp và cộng đồng địa phương. Cam kết mạnh mẽ của tỉnh đối với phát triển cơ sở hạ tầng - đặc biệt là ở Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp xung quanh - tạo nền tảng vững chắc cho các nhà đầu tư hoạt động ổn định và lâu dài.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong việc cải thiện thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch, tạo môi trường hỗ trợ cho doanh nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư hiện tại mà còn mở đường cho làn sóng đầu tư chất lượng cao mới.

Trong tương lai, chúng tôi tin rằng Thanh Hóa sẽ tiếp tục đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam. Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền cấp tỉnh, các nhà đầu tư và đối tác để tạo ra một hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng và mang lại sự thịnh vượng chung cho khu vực.

♦ Thanh Hóa là địa điểm chiến lược để mở rộng sản xuất

Ông Brandenberger Marco Roger, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty staBOO Holding AG (Thụy Sĩ).

Thanh Hóa có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp nội thất, nhất là từ nguồn nguyên liệu tre, luồng. Do đó, Công ty staBOO Holdings AG mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành với sự phát triển xanh, bền vững của Thanh Hóa - một trong những nơi có diện tích tre lớn nhất Việt Nam.

Dự án Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB staBOO Thanh Hóa do Công ty staBOO Holdings AG là chủ đầu tư có quy mô 25,5 ha và tổng vốn đầu tư 3.199 tỷ đồng. Với công suất 225.000 m3 sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ khoảng 1.000 tấn nguyên liệu tre/ngày, đây được đánh giá là dự án có công suất và quy mô lớn nhất thế giới trong lĩnh vực sản xuất ván tre ép, sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại hàng đầu đến từ Châu Âu, mở ra bước ngoặt cho ngành công nghiệp lâm sản và phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Dự kiến, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý III năm 2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại chỗ và hàng nghìn lao động gián tiếp, góp phần tiêu thụ ổn định nguồn nguyên liệu tre cho người dân miền núi các tỉnh phía Bắc.

Chúng tôi hướng tới xây dựng một chuỗi cung ứng tuần hoàn mạnh mẽ từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hướng tới bền vững. Tin tưởng rằng, với sự đồng hành của tỉnh và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa sẽ trở thành mô hình thành công về phát triển công nghiệp nội thất, nhất là từ nguồn nguyên liệu tre, luồng theo hướng đầu tư xanh và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng dài hạn và xác định đây là địa điểm chiến lược để mở rộng sản xuất, trong đó tính minh bạch của môi trường kinh doanh và cơ chế hỗ trợ linh hoạt là yếu tố quan trọng tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

♦ Vingroup luôn mong muốn được đồng hành cùng địa phương trong hành trình nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phát triển bền vững

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Những năm gần đây, Thanh Hóa đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên và hạ tầng, Thanh Hóa còn tạo dựng được môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ngày càng chuyên nghiệp. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua cải cách thủ tục hành chính, sự linh hoạt trong điều hành và sự quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư khi lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến.

Hiện nay tại Thanh Hóa, Vingroup đang triển khai dự án Khu đô thị Vinhomes Star City quy mô hơn 147 ha. Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, với hệ thống sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh các loại hình nhà ở thương mại, dự án dành một phần quan trọng để phát triển nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027, qua đó đóng góp vào việc hình thành một khu đô thị văn minh, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, Tập đoàn Vingroup luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa. Từ các thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch cho đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành trách nhiệm, kịp thời và hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đồng thời phản ánh rõ nét môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và nhất quán của tỉnh. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho từng dự án cụ thể mà còn góp phần nâng cao uy tín, sức hấp dẫn của tỉnh trong mắt cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp tại Thanh Hóa. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả và tính khả thi, chúng tôi kỳ vọng có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của địa phương trong những giai đoạn tiếp theo. Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Vingroup luôn mong muốn được đồng hành cùng các địa phương trong hành trình nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phát triển bền vững và tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Nhóm PV Thời sự lược ghi