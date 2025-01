Dấu ấn hoạt động xúc tiến đầu tư

Nhiều năm gần đây, Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Cách làm này đã đưa lại những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh.

Hiệp hội Xuất nhập khẩu máy móc và sản phẩm điện tử Trung Quốc tìm hiểu về quy hoạch KKTNS.

Năm 2024, hoạt động đối ngoại tiếp tục được tỉnh Thanh Hóa quan tâm đặc biệt. Lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác quốc tế như: Lãnh đạo tỉnh Niigata (Nhật Bản), đoàn Đại sứ quán các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn SAB, Tập đoàn WHA... Ngoài việc cung cấp thông tin về quy hoạch, cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh, vào Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), lãnh đạo tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp hỗ trợ, cung cấp thông tin, hướng dẫn các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài khảo sát và tiến hành các bước thủ tục nghiên cứu, thực hiện dự án.

Các đoàn cấp cao của tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện nhiều chương trình xúc tiến đầu tư tại Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Hà Lan, Australia và New Zealand để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh. Đáp lại thiện chí của tỉnh, ngay sau các chuyến xúc tiến, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã có những hoạt động nghiên cứu, khảo sát, xúc tiến các cơ hội hợp tác.

Điển hình như tháng 10/2024, Hiệp hội Xuất nhập khẩu máy móc và sản phẩm điện tử Trung Quốc (CCCME) do ông Trịnh Siêu, Phó Chủ tịch CCCME làm trưởng đoàn đã tới Thanh Hóa, khảo sát thực tế và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KKTNS. Theo ông Trịnh Siêu, chuyến kết nối này được thực hiện nhằm sớm hiện thực hóa lời hứa với tỉnh Thanh Hóa trong chuyến thăm, làm việc vừa qua tại Trung Quốc. Với khoảng 10.000 doanh nghiệp thành viên bao gồm nhiều ngành công nghiệp và các chuỗi cung ứng, đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp Trung Quốc, kết nối thành công với CCCME sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác ra nước ngoài của Thanh Hóa thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 130 phòng thương mại và hiệp hội thương mại quốc tế trên toàn thế giới; hơn 120 đại sứ quán nước ngoài tại Trung Quốc và hơn 60 khu công nghiệp ở nước ngoài.

Tháng 11/2024 vừa qua, Tập đoàn GEO đến từ Cộng hòa Liên bang Đức cũng đã thực hiện chuyến thăm và làm việc, đồng thời đề xuất nhiều lĩnh vực và dự án đầu tư trên lĩnh vực điện gió và đào tạo lao động. Theo ông Franz Josef Claes, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Geo: “Bản ghi nhớ về nghiên cứu, khảo sát nhà máy điện gió giữa tập đoàn và tỉnh Thanh Hóa đã vào ngày 15/11/2023, ngay sau chuyến công tác, xúc tiến đầu tư vào thành phố

Triptis, tiểu bang Thuringen, Cộng hòa Liên bang Đức tháng 10/2023. Tập đoàn đang tiến tới những bước khảo sát gần hơn với việc hướng dẫn các thủ tục liên quan tiếp theo để triển khai dự án bảo đảm quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đồng thời mong muốn đầu tư phát triển trường đào tạo công nghiệp kỹ thuật về điện gió nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho vận hành nhà máy nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung thời gian tới".

Với hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh cũng triển khai thường xuyên các phương thức, hình thức thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của tỉnh với các địa phương; các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc; Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản; Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc tỉnh Chungchoengnam-do Hàn Quốc; Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Đơn vị cũng đã tổ chức xây dựng, cập nhật hệ thống tài liệu, giới thiệu chung về tỉnh, cập nhật thông tin kinh tế - xã hội, giới thiệu tiềm năng và các lợi thế nổi bật trong thu hút đầu tư của tỉnh, profile các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm của tỉnh; xây dựng và duy trì bộ tài liệu xúc tiến đầu tư ứng dụng công nghệ số, đồ họa thông tin (infographic, e-magazine), áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thực tế ảo (AR, VR). Trung tâm cũng xây dựng các bộ tài liệu giới thiệu về Thanh Hóa được dịch ra nhiều ngôn ngữ: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga, Thái Lan và tạo mã QR để tăng tính hấp dẫn, hiện đại, chuyên nghiệp, tăng tốc độ lan tỏa, dễ dàng tiếp cận, dễ hiểu, dễ nắm bắt để phục vụ các sự kiện, buổi làm việc, các đoàn khảo sát, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ở trong nước, lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc với nhiều tập đoàn lớn như: Tập đoàn DIC, Tập đoàn Sovico, Công ty CP Tập đoàn TH... Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng chú trọng các hoạt động kết nối giao thương, hợp tác đầu tư kinh doanh với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có thị trường trọng điểm là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ. Qua đó, giúp quảng bá tiềm năng, thế mạnh; trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tỉnh ngoài vào Thanh Hóa.

Trong năm 2024, toàn tỉnh đã thu hút được 105 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 19 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký trên 12.960 tỷ đồng và 477,9 triệu USD, gấp 1,43 lần về số dự án và tăng 25,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 chương trình, dự án ODA do tỉnh quản lý với kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 538,78 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận thêm 24 chương trình, dự án, phi dự án với tổng vốn cam kết viện trợ khoảng 13 triệu USD, góp phần tăng thêm nguồn lực đầu tư cho các vùng kinh tế khó khăn, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

Những cách làm sáng tạo và quyết liệt trong hoạt động xúc tiến đầu tư đã góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế cũng như hình ảnh đất và người xứ Thanh đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Từ đó, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh trong việc thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn ngày càng được củng cố, mở rộng, đưa xứ Thanh tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

